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經濟的風險…中人口連3年「生不如死」老齡化進最速期

中國新聞組／北京18日電
2024年中國總人口數連續第三年減少。(取材自經濟觀察網)
2024年中國總人口數連續第三年減少。(取材自經濟觀察網)

國家統計局昨公布統計數據，2024年中國總人口數連續第三年減少，死亡人口小幅超過出生人口；而60歲及以上人口3.1億人，占全國人口22.0%。分析指出解讀，這顯示中國面臨人口快速老化和持續的低出生率，老齡化進程進入最快時期，專家警告未來幾年這一人口負成長趨勢將加速，成為經濟一個揮之不去的長期風險。

綜合經濟觀察報、美國之音報導，國家統計局昨發布人口數據顯示，2024年末全國人口為14.08億人，比2023年末減少139萬人；2024年出生人口為954萬人，比2023年增加了52萬人。綜合2024年中國死亡人口1093萬、人口死亡率7.76‰來看，人口自然成長率為負0.99‰，總人口數連續三年下降。

知名人口學家、南開大學經濟學院教授原新表示，總人口負增長已成為長期現象，2024年出生人口比2023年增加是一過性的。「長遠看，出生人口還會進一步減少，死亡人口會因為老齡化加劇而增加，總人口負增長持續就是必然」。

值得注意的是，國家統計局數據還顯示，2024年60歲及以上人口3.1億人，占全國人口的22.0%，其中65歲及以上人口2.2億人，占全國人口的15.6%。 

原新表示，這意味著，人口老齡化進一步深化，老齡化進程已進入最快時期。預計2035年前後會有4億老人，占比30%以上，到世紀中葉，會有5億以上老人，比例超過40%。「老齡化與經濟社會要素交織，老齡社會從中度進入重度，最終進入超老齡社會，複雜性加大，挑戰嚴峻」。

美國之音分析認為，國家統計局的數據進一步加劇了人們的擔憂，中國的人口困境導致勞動力萎縮，最終可能損害中國這個世界第二大經濟體的經濟前景；老年人口數量增加也將為資金不足的退休金制度帶來更大壓力，老年人照顧和退休福利成本的上升，也可能給已負債累累的地方政府帶來額外的壓力。

不過原新指出，從現在到本世紀中葉，低齡老齡化特徵顯著，這也為落實漸進式延遲法定退休年齡政策和促進老年人社會參與提供了機會窗口。

另外在城鄉人口分布上，國家統計局數據顯示，城鎮常住人口9.4億人，比上年末增加1083萬人；鄉村常住人口4.65億人，減少1222萬人；城鎮人口占全國人口的比重（城鎮化率）為67.0%，比上年末提高0.84個百分點。原新解釋，這顯示人口的遷移流動依然活躍，未來城鎮化水平會進一步提升。

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