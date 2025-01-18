不能坐視…紐時：「中反制措施愈來愈像美國」 CNN也響警鈴

中國近來對美國祭出的貿易制裁措施逐一反擊，美媒觀察指出，中國一系列懲罰行動「愈來愈像美國」，不僅言行愈來愈尖銳，報復性打擊目標也擴及供應鏈 漏洞、關鍵礦產和個別企業。這代表著中方已準備好應對美國挑起的「經濟戰」，且有意藉此警告將就任的美總統川普 並掌握「談判籌碼」，並引述分析人士稱，美方對此不能坐視不管。

據觀察者網報導，美國總統拜登 在卸任前夕，不斷出台針對中國AI、半導體的出口限制，並且在礦產、房地產、太陽能等領域打壓中企，可謂狠招連發，有美媒甚至將拜登任內最後一周稱作「對華制裁周」。而中國近來也一反此前的態度採取強硬反制，最近的一次就是中國商務部將對存在不當涉疆行為的PVH集團展開再次約談，依法啟動調查。

報導認為，中國近來一系列的反制舉動引起美媒的警惕，被視作針對美國近期對華限制政策的反擊，並引述美國紐約時報分析指出，過去，中方對美制裁均予以慎重回應，但最近言行愈來愈尖銳，報復性打擊的目標也擴大到供應鏈漏洞、關鍵礦產和個別企業。

文章注意到，中國威脅要對美國晶片製造商展開大規模調查，並將矛頭指向輝達（Nvidia）、英特爾和美光等已面臨審查的美國公司，並可能實施制裁。「在此之前，中方此類制裁通常只針對武器銷售商」。

「中方針對美企的指控和懲罰行動愈來愈像美國了」，報導引述紐時分析稱，正值川普就職前夕，代表著中方已準備好應對美國挑起的「經濟戰」。中方本周出台的一系列報復性舉措，可能會對美國公司產生深遠影響；這些舉措與中國最近幾周採取的其他措施一樣，目的只有一個：警示即將上任的川普政府。

「這是對新政府的警示」，報導引述美國商業諮詢機構大成公司高級顧問邁倫·布里連特稱，「我們不會坐視不管，而且如果貿易技術戰加劇，我們也有籌碼」。

觀察者網解讀指出， 這並非美媒首次提出所謂「籌碼論」。本月初，美國有線電視新聞網（CNN）援引分析稱，中方正在實施一種「資源武器化」戰略，旨在為川普第二任期前獲得談判籌碼。當時，中方剛提議對用於製造電池組件和加工關鍵礦物鋰和鎵的一些技術實施出口限制，讓外媒警鈴大作。