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美中經貿交鋒延燒海事、物流 商務部：美造船業衰退與中無關

記者陳政錄／綜合報導
造船業也成為中美經貿角力中的一環。（中通社）
造船業也成為中美經貿角力中的一環。（中通社）

美國政權更迭之際，中美持續經貿交鋒。就美國於當地時間16日，對華海事、物流和造船業301調查報告，中國商務部17日回應表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，表示將密切關注美方動向，並採取必要手段捍衛自身合法權益。中國商務部發言人並表示，美國造船業衰退與中國無關。早在中國造船業崛起前，美國造船業全球市占率就已微乎其微。

中國商務部指出，中方注意到，拜登政府再次制裁多家中國企業，16日發布對華海事、物流和造船業301調查報告。中方對此強烈不滿，堅決反對。

關於上述301調查，中國商務部發言人說，中方強調，相關調查有明顯的單邊主義、保護主義色彩。美方301調查是出於國內政治需求和壓制中國發展的目的，是對多邊貿易體制和國際貿易規則的嚴重破壞。

中國商務部發言人表示，美方對華海事、物流和造船業301調查報告充斥中國不實指責。從歷史來看，美國造船業衰退與中國無關。早在中國造船業崛起前，美國造船業全球市占率就已微乎其微。從現實來看，中國造船業發展絕對不是靠所謂「非市場做法」，而是憑藉完整的工業體系、訓練有素的工程師和產業工人、開放的商業環境。

中國商務部發言人說，中國海運市場始終對全球市場開放，從未對外籍船舶、外國公司採取歧視政策。中國產業政策主要是引導性而非強制性，對中外企業一視同仁。

面對中國造船業蓬勃發展，去年4月，拜登政府針對中國在海事、物流和造船業發起301調查，日前，路透引述消息人士說法稱，美國貿易代表辦公室（USTR）已完成調查報告。

報告引用數據指出，在價值1500億美元的全球造船業中，中國占比已從2000年的5%左右，擴大到2023年的50%以上，而曾占主導地位的美國造船企業，占比已下降至1%以下。

外媒報導引述消息人士說，美方調查人員在報告中指控，中國透過財政支持、對外國企業設置壁壘、強制技術轉讓、知識產權盜用和採購政策，助力本國企業在造船和海事行業佔據主導地位，成為美國的最大障礙。

另外，中國商務部發言人17日表示，一段時間以來，拜登政府對晶片產業給予了大量補貼，美企業因此獲得了不公平競爭優勢，並對華低價出口相關成熟製程晶片產品，損害了中國國內產業的合法權益。因此，中國國內產業的擔憂是正常的，也有權利提出貿易救濟調查申請。

商務部 拜登 晶片

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