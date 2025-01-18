「歐洲最大」…金融時報：2大臣介入 中駐英新使館或有條件准建
根據英國金融時報報導，在與中國政府數年的爭論之後，英國政府可能會批准在倫敦皇家鑄幣廠舊址開設新的中國大使館，這將是中國在歐洲最大的使館，但必須滿足一系列條件。
報導稱，工黨施凱爾內閣的高級部長介入中國在倫敦建造大型新大使館的規畫申請，去年訪問中國的外交大臣戴維．拉米和內政大臣伊薇特．庫珀均表示支持在皇家造幣廠新建占地2萬平方米的巨型場地的提議。
根據金融時報，他們在14日致函英國規畫檢查機構的聯名信中強調，「各國在彼此首都擁有正常運作的外交館舍的重要性」，但也同時說明了在這一有爭議的擬議地點建館所需的條件。
拉米和庫珀在信中提醒，在住房大臣兼副總理安吉拉．雷納做出決定之前，倫敦警察廳已「撤回對中國在倫敦一平方英里附近建設外交大樓的計畫的反對」。
但兩人堅持認為，中國必須同意改變一個小的設計元素，並放棄英國首都其他七個場所的外交認可。
中國政府2018年買下位於東倫敦塔村區、可俯瞰中世紀城堡「倫敦塔」的英國皇家鑄幣廠舊址及其周邊超過2萬平方米大片土地，以打造「英國境內規模最大外國使館」，但兩度遭地方議會否決，工黨主政的大倫敦市政府也選擇不介入。
儘管中央政府依法確實有權介入、審查相關建案，由於中方未實質修改原提案，也未走申訴程序，在野陣營及部分輿論批評，新任工黨政府對北京軟弱、給北京方便，卻忽視地方居民的安全和生活品質疑慮，以及警方已表態維安人力恐吃緊。批評人士也提到，允許威權國家在英國重要地標打造具「立威」意味的「超級使館」，給人不良觀感。
部分人士擔憂，中國新使館將成為巨大的監控和間諜活動根據地。近日有英國媒體援引情報機關消息人士說法報導，使館建案恐影響倫敦市重要通訊電纜安全。
在倫敦塔附近建造大使館的計畫最初於2022年被陶爾哈姆萊茨自治市議會否決，而中國國家主席習近平已向英首相施凱爾提出對該計畫的關切。英國首都倫敦的報紙城市早報（City AM）報導，但國會議員們對金融時報這一消息提出安全擔憂，前外交事務特別委員會主席、對華鷹派艾麗西亞．卡恩斯（Alicia Kearns）稱這是「悲傷的一天，政府高層將取悅外國獨裁者置於英國國家安全之上」。
英國財政大臣蕾切爾．里夫斯（Rachel Reeves）日前展開對北京和上海的訪問，與中國國務院副總理何立峰共同主持第11次中英經濟財金對話。這是自2017年以來的首次此類訪問，工黨政府認為這對英國經濟關係很重要。
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