「歐洲最大」…金融時報：2大臣介入 中駐英新使館或有條件准建

金融時報報導，英外交大臣拉米與內政大臣庫珀介入中國新大使館案，將有條件批准建館提案。圖為中國計畫興建新大使館的英國皇家鑄幣廠舊址。（路透）

根據英國金融時報報導，在與中國政府數年的爭論之後，英國政府可能會批准在倫敦皇家 鑄幣廠舊址開設新的中國大使館 ，這將是中國在歐洲最大的使館，但必須滿足一系列條件。

報導稱，工黨施凱爾 內閣的高級部長介入中國在倫敦建造大型新大使館的規畫申請，去年訪問中國的外交大臣戴維．拉米和內政大臣伊薇特．庫珀均表示支持在皇家造幣廠新建占地2萬平方米的巨型場地的提議。

根據金融時報，他們在14日致函英國規畫檢查機構的聯名信中強調，「各國在彼此首都擁有正常運作的外交館舍的重要性」，但也同時說明了在這一有爭議的擬議地點建館所需的條件。

拉米和庫珀在信中提醒，在住房大臣兼副總理安吉拉．雷納做出決定之前，倫敦警察廳已「撤回對中國在倫敦一平方英里附近建設外交大樓的計畫的反對」。

但兩人堅持認為，中國必須同意改變一個小的設計元素，並放棄英國首都其他七個場所的外交認可。

中國政府2018年買下位於東倫敦塔村區、可俯瞰中世紀城堡「倫敦塔」的英國皇家鑄幣廠舊址及其周邊超過2萬平方米大片土地，以打造「英國境內規模最大外國使館」，但兩度遭地方議會否決，工黨主政的大倫敦市政府也選擇不介入。

儘管中央政府依法確實有權介入、審查相關建案，由於中方未實質修改原提案，也未走申訴程序，在野陣營及部分輿論批評，新任工黨政府對北京軟弱、給北京方便，卻忽視地方居民的安全和生活品質疑慮，以及警方已表態維安人力恐吃緊。批評人士也提到，允許威權國家在英國重要地標打造具「立威」意味的「超級使館」，給人不良觀感。

部分人士擔憂，中國新使館將成為巨大的監控和間諜活動根據地。近日有英國媒體援引情報機關消息人士說法報導，使館建案恐影響倫敦市重要通訊電纜安全。

在倫敦塔附近建造大使館的計畫最初於2022年被陶爾哈姆萊茨自治市議會否決，而中國國家主席習近平已向英首相施凱爾提出對該計畫的關切。英國首都倫敦的報紙城市早報（City AM）報導，但國會議員們對金融時報這一消息提出安全擔憂，前外交事務特別委員會主席、對華鷹派艾麗西亞．卡恩斯（Alicia Kearns）稱這是「悲傷的一天，政府高層將取悅外國獨裁者置於英國國家安全之上」。

英國財政大臣蕾切爾．里夫斯（Rachel Reeves）日前展開對北京和上海的訪問，與中國國務院副總理何立峰共同主持第11次中英經濟財金對話。這是自2017年以來的首次此類訪問，工黨政府認為這對英國經濟關係很重要。