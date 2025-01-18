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中駐美大使謝鋒寄語在美留學生 任兩國友善新一代使者

記者陳政錄／綜合報導
面對川普即將就任美國總統，可能對留學生再次祭出限制之際，中國駐美大使謝鋒說，希望中國在美留學生成為兩國友好的新一代使者。（路透）
面對川普即將就任美國總統，可能對留學生再次祭出限制之際，中國駐美大使謝鋒說，希望中國在美留學生成為兩國友好的新一代使者。（路透）

農曆春節前，中國駐美大使謝鋒16日向在美中國留學生致新春寄語，喊話他們將「留學報國」的光榮傳統發揚光大，同時廣交朋友，深入交流，擔當中美友好的新一代使者。

據中新社，謝鋒說，去年中美關係跌宕起伏，但整體實現穩定，兩國對話合作逐步恢復，再次站在新的歷史起點。

他說，未來屬於青年，希望寄予青年。希望大家心懷祖國，挺膺擔當，將留學報國的光榮傳統發揚光大，為強國建設、民族復興偉業貢獻青春力量；希望你們廣交朋友，深入交流，讓更多人了解真實、立體、全面的中國，擔任中美友善的新一代使者。

謝鋒也對在美中國留學生說，希望你們不負華年，志存高遠，保持對知識的熱愛和對夢想的追求，始終做走在時代前列的奮進者、開拓者、奉獻者。

不過，面對川普即將就任美國總統，部分在美中國留學生可能面臨尷尬，不少人憂心入境、簽證，和未來申請居留等都將面臨限制。

華爾街日報等美媒日前就報導，多所美國大學在川普當選後，呼籲留學生在新政府就職前返美，例如南加州大學（USC）於國際服務網站說，由於不確定政府是否會簽署相關行政命令，1月13日春季班開課前入境才是安全之道，哈佛大學也提醒學生，避免可能出現的限制與行政延宕。

美國國際教育協會（Institute of InternationalEducation）去年11月的資料顯示，全球在美留學生，印度以33萬1602人居首，中國為27萬7398人居第2，這是來自印度的學生人數自2009年以來，首次超過中國。根據報告，在2023到2024學年，印度到美國大學留學的學生人數增長了23%，中國留學生人數則減少了4%。

中國留學生 謝鋒 印度

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