中美網友在小紅書話家常 展開「大對帳」 一比嚇一跳

TikTok難民話題霸屏小紅書。 （取材自小紅書）

TikTok 難民湧入小紅書 ，意外創造出中美民間深度交流，因為雙方時差，平台開啟「早C（Chinese）晚A（American）」模式，網友從一開始的「交貓稅」破冰，飛快地進入「話家常」模式，展開一場「每月賺多少？花費如何？醫療開銷大不大？」的「大對帳」，讓不少中國網友打破了以往對美國美好的濾鏡。

來源：觀察者網

綜合大眾日報、香港文匯報報導，一直以來，中國互聯網一直有聲音指美國生活遠比中國舒服、賺的錢更多，但隨著大量美國網友湧入小紅書，在家常對話下，中國網友漸漸發現所謂的「美國夢」似乎並不那麼普遍。

中美網友討論起兩國薪資水準。（取材自小紅書）

有中國網友詢問：「聽說美國人需要做兩份工作才能活下去？」得到的回答竟是清一色的「Yes」。有美國網民表示每周需工作84小時，甚至還有人說他需要從凌晨4時工作到晚上8時打兩份工，回家後累得倒頭就睡。

美國網民指出，辛苦工作的原因是生活成本居高不下。一名來自佛羅里達州的幼兒教師表示，她每月工資為3120美元，但需支付1445美元房租、427美元車貸和475美元汽車保險，此外還有手機帳單、水電費、大學學貸 、燃油費和生活用品等。

醫療開銷的差異也讓兩國民眾吃驚，有美國網友表示，他的父親6年前看病治療，現在他們仍在償還帳單。另有人透露，許多美國年輕人現在選擇不生育孩子，因為無法負擔；而治療糖尿病需注射的胰島素價差也引發討論。

中國便宜的物價也讓美國網友大開眼界，教育方面更是討論的重點，對比最為強烈的大學學費成為熱門話題。中國大學的學費之實惠讓美國人驚掉了下巴，畢竟美國大學高昂的學費和高壓的學貸是中產大學生揮之不去的噩夢，甚至一度成為拜登和川普競選總統時互掐的把柄。

中國網友對美國大學昂貴的學費感到驚訝。（取材自小紅書）

小紅書上的「大對帳」打破了中國人「外國月亮比較圓」的迷思，卻也加速點燃外國民眾對中國的熱情。許多美國網友表示「會繼續留在小紅書，這裡太有趣啦。」一名美國網民更在X平台表示，「笑死我了，成千上萬的美國人為對抗政府而下載小紅書，結果發現自己與數百萬中國人進行了愉快的互動，無意間讓美國數十年對華不友好的宣傳破功。」

而大量美國TikTok使用者持續湧入，也讓小紅書開啟了「早C晚A」模式，不過美國網友也注意到中國平台對用戶發布的言論會有更多限制，據傳小紅書目前也因巨大流量，面臨到龐大的內容審核壓力。在一個集中了50名「TikTok難民」的小紅書群組聊天中，有創作者帳戶因為發布內容觸發平台審核紅線而被凍結，一名美國創作者評論「這是個在中國運營的App，所以對用戶發布的內容有更多的限制和規則」。另有消息稱，小紅書在隔離海內外IP以控制風險。