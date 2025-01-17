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拜登臨別下重手 圍堵晶片「白手套」、25中企進黑名單

中國新聞組／北京17日電
算能科技被美國列入實體清單。(視頻截圖)
算能科技被美國列入實體清單。(視頻截圖)

即將卸任的美國拜登政府再對中國下重手。美國商務部工業及安全局15日公布新規，業者在出口特定先進晶片前須先取得許可，還增列25家中企到實體清單，其中包括曾協助華為輾轉獲得台積電晶片、擔任「白手套」的算能科技，以及被視為OpenAI對手的智譜。中批拜登政府說一套做一套，正研擬反制。

本次被加入實體清單的中國企業主要涉及算能、智譜以及科益虹源三家公司及其子公司。算能專注於RISC-V、TPU等算力產品的研發和銷售。在華為Ascend 910B多晶片人工智慧系統上發現的一塊晶片與算能從台積電訂購的晶片相吻合後，算能引起關注。去年年底，美國商務部將其他被視為華為影子網絡一部分的公司，列入美國商務部的貿易限制清單。但算能在其網站上發布了一份聲明，稱其「從未與華為有任何直接或間接的業務關係」。

智譜是中國領先的AI大模型廠商，被稱為中國AI大模型「6小虎」之一；科益虹源是一家光刻機（曝光機）研發公司，其投資方包括華為旗下的哈勃投資。BIS認為，科益虹源正在為中國先進的節點製造設施共同開發光刻技術。

美國最新的晶片出口限制，針對想要輸出某些先進晶片的晶片廠以及封裝公司，實施了更廣泛的限制，影響的是可用於AI應用的14或16奈米節點或以下的晶片，因而不限於台積電，三星的銷售也可能受到影響。

智譜聲明稱，這一決定缺乏事實依據，該公司對此表示強烈反對。智譜並稱，鑑於公司掌握全鏈條大模型核心技術的事實，被列實體清單不會對公司業務產生實質影響。

第一財經引述雲岫資本合夥人兼CTO趙占祥分析表示，美國政府對中國國內的AI軟硬體限制已經進一步明確化，透過海外生產，再到中國國內封裝的方式來提升單晶片電晶體數量的方式受到影響。這短期內會影響中國國內AI晶片的發展速度，但長期看會進一步加速國產供應鏈崛起。

關於製程節點的限制擴大至14或16奈米以內，中國半導體業內人士認為影響有限，目前中國國內16奈米節點的產能較為充裕，影響不大。此外，智譜AI也發文表示，鑒於智譜掌握全鏈路大模型核心技術的事實，被列入實體清單不會對公司業務產生實質影響。

中國商務部表示，美國拜登政府利用剩餘任期密集出台涉華貿易限制措施，既不理性，也極不負責任，中方對此強烈不滿、堅決反對。發言人批評，拜登政府說一套做一套，靠制裁、遏制、打壓是無法阻擋中國前進步伐，只會增強中國自立自強、科技創新的信心和能力。

商務部表示，美國成熟製程晶片低價衝擊中國國內市場，將依法啟動調查。商務部還表示，中方將適時依法增列鎵、鍺、銻、等超硬材料有關戰略資源，加強出口管制。

中國商務部發言人16日表示，對於國內產業的申請及訴求，調查機關將按照中國相關法律...
中國商務部發言人16日表示，對於國內產業的申請及訴求，調查機關將按照中國相關法律法規，遵循世貿組織規則進行審查，並將依法啟動調查。（美聯社）

晶片 AI 商務部

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