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史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

中10月出口大驚奇 年增12.7%超預期

記者林宸誼、陳宥菘／綜合報導
中國十月出口數據優於預期。圖為今年十月底陸海新通道重慶無水港拍攝的出口汽車裝運現場。（新華社）
中國十月出口數據優於預期。圖為今年十月底陸海新通道重慶無水港拍攝的出口汽車裝運現場。（新華社）

中國海關總署7日公布10月進出口外貿數據，以美元計算，10月出口3090億美元，年增12.7%，大幅優於市場預期的5%；10月進口2133億美元，年減2.3%，是近4個月來首次由正轉負，且遜過市場預期的年減2%。

分析人士稱，出口數據以兩年多來的最快速度增長，原因是和美歐兩線貿易戰的威脅迫在眉睫，出口商「搶出口」有關。進口成長進一步放緩，主要是境內有效需求復甦乏力以及進口價格低點和基數上升影響。

在中國近來低迷的經濟中，出口是為數不多的亮點之一。凱投宏觀中國經濟學家黃子春指出，「預計未來幾個月出貨量將會保持強勁，川普的回歸可能會在短期內提振大陸的出口，因為美國進口商會增加採購數量以應對關稅。」

經濟學人智庫資深經濟學家徐天辰指出，可以預見第4季將有大量提前出貨的情況，然後壓力在2025年開始顯現。

川普在2017年至2021年的總統任期內對中國發動貿易戰，對各行業均產生影響，從吸塵器製造商到機械製造商，超過2千億美元的商品被加徵關稅。多家中國企業還受到川普政府基於國家安全的出口管制打擊。

中國海關數據顯示，去年中國對美國的主要出口產品是智慧手機、平板電腦和遊戲機，這有可能重演川普的第一個任期制裁，當時他的目標是中國電子製造商。川普重返白宮，使他對中國進口商品徵收60%關稅的競選承諾成為焦點。同時，中國與歐盟的貿易緊張局勢也正在加劇。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，中國官方將採取貨幣和其他措施，包括鼓勵國內消費和開拓「一帶一路」國家的新市場，以應對可能提高的關稅。

香港經濟日報引述保銀資本管理首席經濟學家張智威分析表示，近期中國經濟顯露站穩跡象，預計第4季經濟溫和改善，但貿易戰可能在明年第一季打響，不能再依賴出口拉動經濟增長，預計明年財政政策更加積極。而全國人大常委會預計今天審議通過並公布財政部的一攬子刺激經濟計畫。

川普 關稅 貿易戰

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