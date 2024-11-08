珠海航展搶先看 蘇57高空炫技7分鐘 勇士攜蘇35S華麗登場

蘇57戰鬥機在珠海進行場地適應性訓練。(取材自央視)

俄羅斯 隱形戰機蘇57在7日進行場地適應性訓練，飛行員在珠海上空展示「落葉飄」、大仰角爬升等高難度動作。而俄羅斯「勇士 」飛行表演隊6架蘇35S戰機、1架蘇30SM戰機7日抵達珠海，「勇士」是全球著名的飛行表演隊，這也是該表演隊換裝蘇35S後首次亮相中國航展。

俄羅斯隱形戰機蘇57。(取材自央視新聞)

俄羅斯隱形戰機蘇57進行場地適應性訓練。(取材自央視新聞)

央視新聞報，本次航展是蘇57首次亮相中國，它的來臨令不少軍迷關注。7日中午，俄羅斯隱形戰機蘇-57進行首次場地適應性訓練，持續約7分鐘左右。

蘇57採用推力矢量技術，發動機噴管可以偏轉，使得蘇57能在極低速狀態下，做出其他飛機做不出的超機動動作，表演效果具有極佳觀賞性。

俄羅斯隱形戰機蘇57。(取材自央視新聞)

蘇57是俄羅斯空軍單座雙發隱形多功能重型戰鬥機，能實現飛行性能和隱身性能的良好結合，具備空中格鬥和對地攻擊能力，具備隱身性能好、起降距離短、超機動性能、超音速巡航等特點。

俄羅斯「勇士」飛行表演隊抵達珠海。(取材自珠海特區報)

俄羅斯「勇士」飛行表演隊抵達珠海。(取材自珠海特區報)

另據珠海特區報報導，俄羅斯「勇士」飛行表演隊7日傍晚抵達珠海國際航展中心。編隊自西向東通過珠海國際航展中心上空，隨後如開花一般折轉盤旋，小秀技藝引得等候多時的軍迷一片驚呼。

今年航展上，「勇士」飛行表演隊將攜6架蘇35S、1架蘇30SM亮相，計畫以6機編隊的形式表演「涅斯捷羅夫筋鬥」、加力盤旋、躍升半滾倒轉、對頭跌升急降、鬱金香花開…等一系列驚險刺激的特技飛行動作。這些高難度特技飛行動作大都在飛行速度800-900公里/小時完成。

作為中國航展的老朋友，「勇士」飛行表演隊精湛的飛行技藝、獨特的表演風格，受到了廣大觀眾的青睞和讚譽。此次參加中國航展是該飛行表演隊全新換裝蘇35S重型戰鬥機後、以6機編隊的形式在中國進行首秀。