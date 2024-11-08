我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

珠海航展搶先看 蘇57高空炫技7分鐘 勇士攜蘇35S華麗登場

中國新聞組／北京8日電
蘇57戰鬥機在珠海進行場地適應性訓練。(取材自央視)
蘇57戰鬥機在珠海進行場地適應性訓練。(取材自央視)

俄羅斯隱形戰機蘇57在7日進行場地適應性訓練，飛行員在珠海上空展示「落葉飄」、大仰角爬升等高難度動作。而俄羅斯「勇士」飛行表演隊6架蘇35S戰機、1架蘇30SM戰機7日抵達珠海，「勇士」是全球著名的飛行表演隊，這也是該表演隊換裝蘇35S後首次亮相中國航展。

俄羅斯隱形戰機蘇57。(取材自央視新聞)
俄羅斯隱形戰機蘇57。(取材自央視新聞)

俄羅斯隱形戰機蘇57進行場地適應性訓練。(取材自央視新聞)
俄羅斯隱形戰機蘇57進行場地適應性訓練。(取材自央視新聞)

央視新聞報，本次航展是蘇57首次亮相中國，它的來臨令不少軍迷關注。7日中午，俄羅斯隱形戰機蘇-57進行首次場地適應性訓練，持續約7分鐘左右。

蘇57採用推力矢量技術，發動機噴管可以偏轉，使得蘇57能在極低速狀態下，做出其他飛機做不出的超機動動作，表演效果具有極佳觀賞性。

俄羅斯隱形戰機蘇57。(取材自央視新聞)
俄羅斯隱形戰機蘇57。(取材自央視新聞)

蘇57是俄羅斯空軍單座雙發隱形多功能重型戰鬥機，能實現飛行性能和隱身性能的良好結合，具備空中格鬥和對地攻擊能力，具備隱身性能好、起降距離短、超機動性能、超音速巡航等特點。

俄羅斯「勇士」飛行表演隊抵達珠海。(取材自珠海特區報)
俄羅斯「勇士」飛行表演隊抵達珠海。(取材自珠海特區報)

俄羅斯「勇士」飛行表演隊抵達珠海。(取材自珠海特區報)
俄羅斯「勇士」飛行表演隊抵達珠海。(取材自珠海特區報)

另據珠海特區報報導，俄羅斯「勇士」飛行表演隊7日傍晚抵達珠海國際航展中心。編隊自西向東通過珠海國際航展中心上空，隨後如開花一般折轉盤旋，小秀技藝引得等候多時的軍迷一片驚呼。

今年航展上，「勇士」飛行表演隊將攜6架蘇35S、1架蘇30SM亮相，計畫以6機編隊的形式表演「涅斯捷羅夫筋鬥」、加力盤旋、躍升半滾倒轉、對頭跌升急降、鬱金香花開…等一系列驚險刺激的特技飛行動作。這些高難度特技飛行動作大都在飛行速度800-900公里/小時完成。

作為中國航展的老朋友，「勇士」飛行表演隊精湛的飛行技藝、獨特的表演風格，受到了廣大觀眾的青睞和讚譽。此次參加中國航展是該飛行表演隊全新換裝蘇35S重型戰鬥機後、以6機編隊的形式在中國進行首秀。

勇士 俄羅斯

上一則

川普重新上台 港媒憂香港成打擊對象

下一則

川普新人事 「反中先鋒」龐培歐等4熱門人選均被中制裁

延伸閱讀

普亭挺中國對台政策稱「非侵略」 控台灣企圖掀烏克蘭式危機

普亭挺中國對台政策稱「非侵略」 控台灣企圖掀烏克蘭式危機
俄羅斯外長：總統普亭預計11/27訪問哈薩克

俄羅斯外長：總統普亭預計11/27訪問哈薩克
英國發布56項對俄新制裁 10家中港企業入列迄今最多

英國發布56項對俄新制裁 10家中港企業入列迄今最多
川普勝選添變數 澤倫斯基：美歐關係不能斷絕

川普勝選添變數 澤倫斯基：美歐關係不能斷絕

熱門新聞

張玲被囚禁的地方。(取材自新京報)

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

2024-11-03 06:30
(取自微博)

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

2024-10-31 10:25
私人影院房間內有清涼女內衣掛著。(視頻截圖)

成都私人影院淪淫窟 美女陪看片 可摸胸、親親

2024-11-03 07:30
網傳疑開房監控視頻。（取材自微博）

他又帥又有肌肉…浙高校美女師偷吃男學生 酒店監控錄下

2024-10-31 09:30
彭博報導，中國已在無人機、太陽能電池板、石墨烯、高速鐵路，以及電動汽車和鋰電池等5項關鍵技術領域，處於全球領先地位。圖為四川高速列車從渝昆高鐵瀘州站駛出。(新華社)

中國5關鍵技術領先 彭博：遏華政策反使美趨於孤立

2024-10-31 20:57
小女孩進入電梯後被一男孩捂嘴，男孩將女孩抱出電梯。（視頻截圖）

江西14歲少年在電梯猥褻7歲女 有護身符免刑責 全網怒

2024-11-05 07:30

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人