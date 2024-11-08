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中將發5國「瀾湄簽證」 符合條件商務人員5年多次

中國新聞組／北京8日電
中國國務院總理李強7日在昆明出席大湄公河次區域經濟合作第八次領導人會議。 （新華社）
中國國務院總理李強7日在昆明出席大湄公河次區域經濟合作第八次領導人會議。 （新華社）

中國國務院總理李強7日在昆明出席大湄公河次區域經濟合作第八次領導人會議，會中宣布向湄公河五國（柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南）頒發「瀾湄簽證」，為符合條件的商務人員審發五年多次來華簽證。

新華社報導，李強表示，大湄公河次區域經濟合作機制成立30多年來，日益成為中國和湄公河國家共商合作、共促發展的重要平台。

李強就深化區域合作提出四點建議：一是堅持開放合作，共同推進更高水平、更大規模的雙向開放，完善開放型區域經濟架構，打造更有效率、更富活力的超大市場。繼續高質量共建「一帶一路，高質量實施《區域全面經濟夥伴關系協定》，加快中國-東盟自貿區3.0版升級議定書簽署實施，提升貿易投資便利化水平。

二是突出創新引領，加強創新政策對接協同，促進創新要素高效流動，加快創新成果轉化應用，支撐和保障創新合作不斷走深走實。積極推動區域電網規劃建設和升級改造，深化新能源電池、汽車和光伏產業合作，拓展清潔能源、智能製造、大數據、智慧城市等新興領域合作，培育壯大區域發展新動能。

三是深化融通建設，深入推進公路、鐵路、港口等基礎設施「硬聯通」，加強在政策、法律、監管、規則、標準等領域「軟聯通」，努力提升跨境支付、本幣結算便利，積極打造更多跨境合作示範區，加快區域經濟一體化進程。中方決定面向湄公河五國頒發「瀾湄簽證」，為符合條件的商務人員審發五年多次來華簽證。

四是密切溝通配合，踐行真正的多邊主義，大力推動大湄公河次區域經濟合作同瀾湄合作、三河流域機制、湄公河委員會等機制協調發展，構建包容互促的良好合作氛圍。加強與聯合國、亞洲開發銀行、亞洲基礎設施投資銀行等機構的合作，調動各方面力量，共同落實好聯合國2030年可持續發展議程。

簽證 李強 投資

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