再度組團赴進博會 美商會：無論誰當美總統 看好中國市場

參會者5日在進博會技術裝備展區GE（通用電氣）展台的RISE技術驗證項目模型旁交流。(新華社)

第七屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕，繼去年首次在進博會設立「美國食品與農業館」後，上海美國商會與美國農業部今年再度組團參展。上海美國商會指出，美資企業仍看好中國市場，無論誰當選美國總統，都改變不了美企在中國長期發展的布局。而中國商務部 也在虹橋國際經濟論壇強調，中國旗幟鮮明反對保護主義和各種形式的脫鉤斷鏈。

香港文匯報報導，進博會為美國企業拓展中國市場提供了機遇。去年美國食品與農業館的17家企業在展會期間收穫逾5億美元(約35.8億人民幣)的合作協議，今年美方繼續組織超30家美企，將集中展示來自美國的牛肉、紅酒、馬鈴薯、棉花、大米、乾豆、花旗參、寵物 食品等。

上海美國商會會長鄭藝透露，去年美對華農產品出口規模約290億美元，過去三年對華農產品出口年均規模約330億美元。美國是全球最大的農產品出口國之一，中國對美國而言是重要市場，尤其在農產品貿易領域，兩國有很大的貿易合作空間，「希望通過進博會平台，讓更多中國消費者直觀了解美國特色食品與農產品，增強兩國農業與食品領域的交流合作。」

鄭藝表示，上海美國商會有1000家企業，而今年在進博會就有200多家美資企業參展，這點也說明美企仍是看好中國市場，並且希望積極參與。所以不管未來地緣政治的變化如何，美國企業界還是希望繼續在中國有一個長期健康的發展。

報導指出，美國大豆出口協會連續七年參展進博會，大中華區首席代表張曉平表示，中國是美國大豆重要的進口國，在美國大豆出口總量中占比超50%，美中大豆貿易合作領域的豐碩成果，得益於中國高水平對外開放政策的指導推動，更是兩國互信共贏的行業典範。