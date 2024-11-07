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彭博：馬斯克挺川普又是親中派 或對習近平有利

記者謝守真╱上海7日電
彭博報導指馬斯克是川普陣營最大政治獻金捐獻者之一，並表示川普贏得美國總統大選，對習近平而言會是有利的發展。(美聯社)
彭博報導指馬斯克是川普陣營最大政治獻金捐獻者之一，並表示川普贏得美國總統大選，對習近平而言會是有利的發展。(美聯社)

美國大選投票落幕，共和黨總統候選人川普已於美東時間6日凌晨2時26分左右宣布勝選。彭博報導指，特斯拉行政總裁馬斯克獲川普大讚是新星，而馬斯克「親中」色彩明顯，且是川普陣營最大政治獻金捐獻者之一，這對中國國家主席習近平而言會是有利的發展。

據彭博報導，馬斯克此次美國總統大選已向川普捐出超過1億美元，而馬斯克在中國牽涉到龐大的商業利益。特斯拉在上海是以獨資公司方式運作，這是其他外國投資者罕有獲得的待遇，且目前半數的特斯拉電動車是在中國生產。

彭博並稱，馬斯克對於一些最敏感的中美議題的看法是與習近平一致的。此前，他還曾表示「台灣應該要歸屬北京的控制」，而且也表達反對美國針對中國電動車加徵關稅。

另外，曾在美國國防部工作的美國企業研究所高級研究員西索斯（Derek Scissors）表示，「我們見到馬斯克會討好中國，而中國給他特殊待遇，他們將充分利用這點來嘗試影響川普政府。」同時，西索斯形容馬斯克為「極度親中」人士。

此外，美國創投業者Interconnected Capital的科技投資者Kevin Xu認為，特斯拉與中國之間的關係是互相依賴的，在川普第二任期內，「馬斯克（將）會成為中美之間在許多科技與貿易事務上的重要傳話者」。

據了解，現年78歲川普明年初上任後，將成為美國史上最年長總統當選人，相較2020年當選的美國總統拜登更為年長。同時，川普也將成為美國史上第二位不連續任職的總統，不過，由於任期受到美國第22條修正案的限制，這也表示川普無法在2028年尋求下屆總統連任。

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