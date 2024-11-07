川普回鍋 網喊「川建國」 美前官員憂反讓中國再次偉大

有分析指出，川普重返白宮，可能反讓中國再次偉大。圖為2017年11月9日川普(右)訪中，獲習近平接待。(中新社資料照片)

美國2024總統大選6日塵埃落定，共和黨候選人川普 勝選。外界憂慮，基於川普第一個任期對華圍堵政策及激烈的言辭，印太地區的地緣政治可能進入新一輪震盪期。不過，中國學者認為，在摸清川普套路後，不會出現「川普二次震撼」。美國前官員也指出，被中網民暱稱「川建國」的川普將加速美國衰落，反而有利於「讓中國再次偉大」。

美國之音報導，川普重返白宮 後，引起中國社會廣泛關注。 除了美國盟友，中國這個美國最大的競爭對手，對於川普的二度上台恐也戒慎恐懼。中國社群媒體的風向雖偏向川普，但多數民眾擔憂川普對華態度並不友善，未來中國將面臨更大經貿壓力。

位於德國柏林的政治學者張俊華表示，他對川普的勝選持悲觀看法，因為近年已漸趨穩定發展的美中關係，勢必因川普的不可預測、無規則可循的執政風格而遭打破。

川普曾於競選期間提到，他將對中國商品加徵高達200%的關稅 。但張俊華認為，這完全達不到對華的嚇阻效果，因為不管川普提高多少關稅，也改變不了美國高度依賴中國進口商品的事實。只要習近平能改善中國經濟問題，幾年內，中國商人肯定能「曲線救國」，透過墨西哥等第三國出口，規避美國的關稅壁壘。

有台媒引述中國人民大學國際關係學院教授王義桅表示，川普的第一個任期內不按牌理出牌，讓全世界都很震撼，不是只有中國，但現在大家已經習慣了，知道他的套路，而且他還曾來過中國訪問；雖然川普揚言對中國徵收高額關稅，但關稅是雙刃劍，美國消費者同時也會遭殃，美國是資本主義國家，脫鉤只會讓美國增加更多的成本。

王義桅表示，針對中國徵收關稅，不足以解決美國經濟發展不平衡和社會矛盾，打壓中國不能解決根本的問題，而且只會讓中國更加獨立自主，更加不願意依附美國，讓中國更加強大。

曾擔任美國白宮國家安全委員會中國事務主任的杜如松（Rush Doshi）也有相似看法。他日前投書紐約時報，標題為「川普贏得又一個任期 將使中國再次偉大」（Another Trump Term Would Make China Great Again）。

杜如松稱，美國總統拜登就任之初，其國安幕僚就得出一個結論，即本世紀20年代將是美中競爭的「決定性十年」。他指出，北京是一個強大的挑戰者，若不做出調整，美國就有可能在技術上落後於中國，在經濟上越來越依賴中國。「沒有人比中國領導人更清楚這一點」，杜如松說，他們認為川普的任期加速了美國的衰落，甚至給川普起了綽號「川建國」。