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川普將重返白宮 彭博模型估算：恐重創美中雙邊貿易

編譯林奇賢／綜合外電
川普重返白宮，加徵中國商品關稅的可能性大幅提高，具體加徵多少得視談判結果。（歐新社）
川普重返白宮，加徵中國商品關稅的可能性大幅提高，具體加徵多少得視談判結果。（歐新社）

川普重返白宮，加徵中國商品關稅的可能性大幅提高。彭博以模型估算，美中雙邊貿易將遭受重創，中期而言，中國會找到其他貿易夥伴，把對經濟的影響降至最低，但這個模型可能低估了整體風險。若川普真的對中貨加徵60%關稅，除技術脫鉤之外，恐對中國帶來嚴重的干擾與龐大的成本。

彭博經濟研究用世貿組織（WTO）構建的可計算一般均衡模型進行估算，若美國對中國徵收60%的關稅，可能導致中國輸美商品幾乎歸零。中國海關數據顯示，2023年中國對美的商品出口額逾5,000億美元，接近中國商品出口總額的15%。

模型分析顯示，中國對美出口銳減，多數可能轉向其他貿易夥伴，特別是在其他國家對美國進行報復的情況，有助減少中國國內生產毛額（GDP）受到的衝擊。若只有中國對美國還以顏色，預計到2028年，美國的關稅措施會把中國GDP拉低0.4%，若其他經濟體也對美國的關稅措施採取報復行動，中國GDP受到影響會小一些，為0.25%。

此外，川普上台可能會保留拜登政府大部分的針對性政策。拜登任內對中國實施先進半導體的出口管制措施，並把圍堵的範圍擴及其他領域。今年5月，美國宣布計劃對中國電動車課徵100%關稅、向太陽能板課50%關稅，還上調了對多項綠色科技、醫療產品和關鍵礦物徵收的關稅。正在走法律程序的生物安全法，將限制陸企向美國銷售生物醫學服務和設備。

這些措施的目前影響或許不大，因為綠色相關出口在中國出口總額中的占比不到5%，在中國GDP中的占比只有0.1%。但這些措施對中國而言是長期威脅，可能削弱中國獲取關鍵零件、服務和知識的能力，遏制在相關領域的發展。

在中國努力扶植高科技產業成為取代房地產的經濟新引擎之際，高科技圍堵對中國經濟的影響可能會尤為明顯。根據彭博經濟研究的估算，到2026年，高科技和綠色產業占中國GDP的比重將從2018年的12%上升到23%，足以填補房地產業留下的相當於GDP 8%的缺口。

北京當局已看清美國試圖遏制中國，因此把經濟和科技自主當作優先要務，從更長遠來看，中國把更多重心放在自主性和產業政策，可能會削弱其與先進經濟體的聯繫，加劇更廣泛的貿易摩擦。中國可能聚焦從有利於開發中國家和本土企業的角度，調整貿易關係，重組供應鏈。這種基於國家安全而非經濟效率的調整，可能意味著中國和其他國家都會面臨成本增加和成長放緩。

關稅 川普 拜登

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