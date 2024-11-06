全球5款來3款 殲35A、殲20、蘇57隱形戰機 珠海同台秀肌肉

殲-35A是本屆珠海航展最大亮點之一。(取材自人民空軍)

第15屆珠海航展開幕在即，解放軍 空軍在5日公開航展最大亮點殲35A戰機照片，殲35A、殲20及俄羅斯 蘇57三款五代隱形戰機齊聚中國，全球僅有五款隱形戰機，有三款將齊聚一堂秀肌肉，令軍事迷大呼過癮。空軍也釋出紅旗19地空導彈武器系統首次參展訊息，發言人更稱，「在適當時機和場合，一定會有符合大家期望的更『牛』的重器、利器陸續公開露面」。

影音來源：YouTube

北青政知新媒體報導，解放軍空軍裝備部上校牛文博5日說明空軍成立75周年及參加航展有關訊息。

牛文博表示，這屆航展將首次展出中型隱形多用途戰鬥機殲35A、紅旗19地空導彈武器系統、新型察打一體無人機等裝備，還將派出「八一」、「紅鷹」飛行表演隊以及殲20、殲16、運油20A等7型26架飛機飛行表演，並開放運20飛機貨艙供現場觀眾預約參觀。

作為新型隱身戰鬥機，殲35A的亮相無疑將成為本屆航展最大亮點之一。這意味著中國成為繼美國空軍裝備F-22和F-35之後，全球第二個同時裝備兩款隱身戰機的國家。

殲35A作為一款中型隱身多用途戰鬥機，它採用了先進的隱身技術和材料，機腹內置彈艙，掛載能力強，使得殲35A在執行多種任務時都能遊刃有餘。

軍事評論員宋忠平稱，除了殲35A，殲20和俄羅斯隱身戰機蘇57也將參展。這意味著本屆航展，將有三款隱身戰機同台亮相。作為保密要求非常高的高精尖主戰裝備，蘇57首度來華參展也體現中俄兩軍的友好與互信。

而首次展出的紅旗19地空導彈武器系統是中國自主研製新一代地空導彈武器系統、主要用於對彈道導彈類目標實施區域攔裁，具有作戰保護區覆蓋範圍大、突防對抗能力強等特點，是土防空反導作戰的骨幹裝備。

觀察者網引述軍事評論員王世純表示，紅旗19地空導彈系統不僅可以攔截傳統彈道導彈，還具備在大氣層內對抗滑翔機動突防高超導彈的能力，攔截速域廣、範圍大，戰略威懾置信度高。紅旗19設計之初就考慮要針對高超音速目標，自入列以來，參與過多次針對高超音速導彈兵器和中遠程彈道導彈兵器的攔截測試並實現成功攔截。