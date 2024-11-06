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美大選前夕 習近平湖北視察傘兵 促提高空降戰力

記者廖士鋒、陳政錄／北京6日電

美國大選5日投票，中共總書記習近平則前往湖北視察，格外引人關注；官媒5日晚間披露，他4日在空降兵部隊（傘兵）視察時，要求「全面提高空降作戰能力」、「增強備戰打仗意識，把軍事鬥爭準備抓得又緊又實」。這也是習近平短期第二次視察軍隊，此前在10月17日，習赴火箭軍某戰略飛彈部隊視察，察看新換型的主戰飛彈。

據新華社與央視新聞聯播5日晚間消息，習近平4日到空降兵軍視察，他強調，空降兵部隊在共軍力量體系和作戰體系中具有特殊重要作用，要落實空軍轉型建設要求，全面加強練兵備戰，全面提高空降作戰能力，努力建設一支強大的現代化空降兵部隊。

習近平視察空降作戰和保障裝備、空降兵軍軍史館，他強調要強化作戰需求牽引，加強空降裝備標準化、系列化、通用化建設和實戰化運用，構建新型空降裝備體系；並讚許該軍「革命戰爭年代歷經戰火硝煙洗禮，抗美援朝戰爭（韓戰）上甘嶺戰役中打出了國威軍威」。

而在聽取空降兵軍工作彙報後，習近平強調，要「增強備戰打仗意識，把軍事鬥爭準備抓得又緊又實」。要把握現代戰爭空降力量運用特點和規律，更新空降作戰思維理念，創新作戰樣式和兵力運用方式，把空降兵部隊獨特優勢發揮好。要抓好基礎訓練和重難點課目專攻精練，立足複雜困難條件加強全要素、成體系、項目化訓練，加大同其他軍兵種部隊協同訓練力度，推進戰訓深度耦合，提升聯合指揮、聯合行動、聯合保障能力。

另據新華社消息，習近平此次在湖北的視察行程還包含4日下午至5日上午先後在湖北省孝感市、咸寧市，考察了雲夢縣博物館、嘉魚縣潘家灣鎮蔬菜長廊和四邑村，「了解當地加強文物保護研究利用、推進鄉村全面振興等情況」。

習近平上一次前往湖北調研是在2022年6月底。當時他到武漢市晶片企業調研，並在過程中強調科技自立自強是國家強盛之基與安全之要。

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