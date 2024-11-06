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習近平六度考察湖北 觀賞中國最早木牘家書

記者黃雅慧／北京6日電
中國國家主席習近平4日至5日在湖北調研，行程中考察了雲夢縣博物館，該館藏有中國木牘家書。（新華社）
中國國家主席習近平4日至5日在湖北調研，行程中考察了雲夢縣博物館，該館藏有中國木牘家書。（新華社）

中國國家主席習近平4日至5日在湖北考察調研，中國官媒釋出的行程主軸，主要是了解當地文保護研究利用與鄉村振興等狀況。這是習近平上任後第六次考察湖北省。

新華社報導，習近平先後在湖北省孝感市、咸寧市，考察了雲夢縣博物館、嘉魚縣潘家灣鎮蔬菜長廊和四邑村，了解當地加強文物保護研究利用、推進鄉村全面振興等情況。

據了解，雲夢縣博物館以秦簡聖地和秦漢漆器之鄉聞名，包括中華第一律的秦律、華夏第一樓的東漢陶樓、中華第一長文觚的鄭家湖木觚、中國第一封家書的木牘家書，都在該縣產生。目前該館正展出秦漢簡牘，被視為該館明星展品。

習近平上次到湖北調研落在2022年6月28日，當時他到武漢市晶片企業調研，並強調科技自立自強是國家強盛之基、安全之要。把科技的命脈牢牢掌握在自己手中 不斷提升國家發展獨立性自主性安全性。

此前，在2013年、2018年、2019年與2020年，習近平也去了湖北考察。每次主題各異，比如長江經濟帶、軍人運動會或是抗疫等。但值得注意的是，在2013、2018與2022年，習近平都會去武漢光谷，察看晶片、光纖通訊、激光智能裝備等創新成果，指向的是「核心技術」、「自主創新」。

習近平 博物館 晶片

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