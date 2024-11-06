義大利、印尼總統本周接連訪中 將會見習近平、李強

中國外交部發言人毛寧5日稱，習近平將分別與本周到訪的義大利總統、印尼總統會談。（取材自中國外交部官網）

義大利 總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）、印尼 總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）將於本周接連訪問中國，中國外交部發言人毛寧表示，中國家主席習近平 將與兩位元首會談，分別凸顯中義關係高水平發展、與印尼夯實高水平政治互信。

中國外交部5日稍早宣布義大利總統馬塔雷拉將於11月7日至12日對中國進行國事訪問，印尼總統普拉伯沃將於11月8日至10日訪中。

對於兩國元首到訪，除了與習近平進行會談外，中國國務院總理李強與人大委員長趙樂際將分別與其會見。

對於義大利總統到訪，毛寧表示，今年是中義建立全面戰略夥伴關係20周年，義大利總理梅洛尼和總統馬塔雷拉先後訪中，凸顯中義關係高水平發展。「中方願同義方一道，以兩國領導人的共識為指引，進一步深化政治互信拓展、務實合作和人文交流，促進文明互鑒，為變亂交織的世界注入更多的穩定性。」

至於印尼總理到訪會否有具體協議簽訂，毛寧稱，中方願同印尼一道以此訪為契機，夯實高水平政治互信，深化全方位戰略合作，推動中印尼命運共同體建設不斷邁上新台階，為兩國各自現代化進程注入強勁動力，助力地區和全球的繁榮發展。關於訪問的具體情況將會及時發布訊息。

印尼羅盤報（Kompas）此前報導，中國將是普拉伯沃出任總統後的首個出訪國，隨後將前往華盛頓會見美國總統拜登，顯示其有意在國際舞台發揮積極作用。而普拉伯沃此前態度是主張中美共存、合作與分工。