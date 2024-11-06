進博會向外企喊話 李強：指標回升 中國經濟變好 加大開放

第七屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕，消費品展區「高顔值」消費好物引領全球時尚潮流。(中新社)

中國國務院 總理李強 5日在上海表示，9月底中國推出一攬子增量政策後，主要經濟指標全面回升，經濟運行出現積極變化，中國經濟良好基本面沒有改變，官方也有條件加大調節力度，對實現今年經濟目標充滿信心。這是中國一連串利多政策後，李強首次出來證實中國經濟已經變好了。

第七屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海登場，李強出席並致詞。針對當前局勢，李強指出，當前世界面臨百年變局，逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義上升，全球和平與發展面臨不確定不穩定因素增多，但愈是如此，愈要堅持開放、擴大開放。

就中國經濟現況，李強表示，中國經濟良好的基本面沒有改變。今年前三季在去年高基期的情形下，經濟成長率仍實現4.8%的成長，速度在世界主要經濟體位居前列，特別是高科技產業投資持續保持兩位數成長，AI、先進製造、綠色經濟等新興產業蓬勃發展。

他說，中國有能力推動經濟向好，面對經濟趨緩的壓力，有條件加大調節力道，財政與貨幣政策有更大空間，政策工具更豐富，宏觀調控精準性、有效性不斷增強。

談到是否有信心實現今年的經濟成長目標，李強說，中國經濟正以自己的方式做出貢獻。9月26日中央政治局召開經濟工作會議，推出一攬子增量政策後，主要經濟指標全面回升，經濟運行出現積極變化，呈現良好態勢，說明中國經濟良好基本面無改變，新動能加快成長壯大，中國經濟韌性強，迴旋餘地大。

他強調，中國政府有條件加大逆周期調節力度，對實現今年經濟目標，以及今後一段時期中國經濟發展充滿信心，當前全球經濟復甦乏力，各國需要合作共贏，摒棄零和博弈，中國會實施更多單邊開放措施，繼續擴大單方面免簽政策，對最不發達國家實施零關稅 ，支持發展中國家分享全球發展紅利，讓發展成果惠及更多國家人民。

中國國務院總理李強（右）。（新華社）

談到開放措施，李強說，已推動中國關稅總水準降至7.3%，全面落實前六屆進博會宣布的開放措施，包括製造業外資准入限制清零。願進一步開放超大規模市場，包括將實施更多單邊開放措施，推動電訊、互聯網、教育文化、醫療等領域的有序開放。