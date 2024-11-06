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進博會向外企喊話 李強：指標回升 中國經濟變好 加大開放

記者謝守真、黃雅慧／綜合報導
第七屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕，消費品展區「高顔值」消費好物引領全球時尚潮流。(中新社)
第七屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕，消費品展區「高顔值」消費好物引領全球時尚潮流。(中新社)

中國國務院總理李強5日在上海表示，9月底中國推出一攬子增量政策後，主要經濟指標全面回升，經濟運行出現積極變化，中國經濟良好基本面沒有改變，官方也有條件加大調節力度，對實現今年經濟目標充滿信心。這是中國一連串利多政策後，李強首次出來證實中國經濟已經變好了。

第七屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海登場，李強出席並致詞。針對當前局勢，李強指出，當前世界面臨百年變局，逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義上升，全球和平與發展面臨不確定不穩定因素增多，但愈是如此，愈要堅持開放、擴大開放。

就中國經濟現況，李強表示，中國經濟良好的基本面沒有改變。今年前三季在去年高基期的情形下，經濟成長率仍實現4.8%的成長，速度在世界主要經濟體位居前列，特別是高科技產業投資持續保持兩位數成長，AI、先進製造、綠色經濟等新興產業蓬勃發展。

他說，中國有能力推動經濟向好，面對經濟趨緩的壓力，有條件加大調節力道，財政與貨幣政策有更大空間，政策工具更豐富，宏觀調控精準性、有效性不斷增強。

談到是否有信心實現今年的經濟成長目標，李強說，中國經濟正以自己的方式做出貢獻。9月26日中央政治局召開經濟工作會議，推出一攬子增量政策後，主要經濟指標全面回升，經濟運行出現積極變化，呈現良好態勢，說明中國經濟良好基本面無改變，新動能加快成長壯大，中國經濟韌性強，迴旋餘地大。

他強調，中國政府有條件加大逆周期調節力度，對實現今年經濟目標，以及今後一段時期中國經濟發展充滿信心，當前全球經濟復甦乏力，各國需要合作共贏，摒棄零和博弈，中國會實施更多單邊開放措施，繼續擴大單方面免簽政策，對最不發達國家實施零關稅，支持發展中國家分享全球發展紅利，讓發展成果惠及更多國家人民。

中國國務院總理李強（右）。（新華社）
中國國務院總理李強（右）。（新華社）

談到開放措施，李強說，已推動中國關稅總水準降至7.3%，全面落實前六屆進博會宣布的開放措施，包括製造業外資准入限制清零。願進一步開放超大規模市場，包括將實施更多單邊開放措施，推動電訊、互聯網、教育文化、醫療等領域的有序開放。

李強5日下午在上海會見赴中出席第七屆中國國際進口博覽會的馬來西亞總理安華，兩人共同出席兩國共建「一帶一路」合作規畫等合作文本交換儀式。李強對安華表示，雙方要扎實推動東岸鐵路、「兩國雙園」等旗艦項目。

第七屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕，三焦點人工晶體亮相進博會，可同時解決近視...
第七屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕，三焦點人工晶體亮相進博會，可同時解決近視、遠視、散光等眼部疾病。(中新社)

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