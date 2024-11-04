俄隱形戰機蘇57首飛抵中國 網酸：不去戰場 就不會被擊落

隱形戰機蘇57首次來到中國，降落太原。（取材自環球網）

第15屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）12日至17日舉行，中國一線軍機陸續飛抵珠海備展。俄羅斯 最新匿蹤戰機蘇57（SU）也在3日飛抵太原，首次抵達中國的蘇57引起軍事迷關注。有評論認為，俄羅斯在當前俄烏戰局緊張之際，仍抽調蘇57到中國參展，顯示其對航展的重視。但也有網民酸蘇57「不去戰場，就不會被擊落」。

第15屆中國國際航空航天博覽會將於11月12日至17日在珠海舉辦。屆時會帶來一場「空、天、海、陸」尖端設備的動態演示盛宴。本屆航展吸引了47個國家和地區，超890家企業參展。

轟6K抵達珠海參加中國航展。（視頻截圖）

央視軍事報導，11月3日14時20分許，俄羅斯隱身戰機蘇57首次來到中國，在太原降落。

蘇57戰機是俄羅斯空天軍裝備的第一款隱身戰機，其原型機T-50於2010年1月首飛成功。2020年才正式列裝首架量產蘇57戰機。

影音來源：潮新聞

2022年5月，俄羅斯媒體稱，在特別軍事行動開始兩到三周後，俄羅斯就已經開始在行動中使用蘇57戰機，戰機使用導彈武器在敵方防空系統作戰範圍外作戰。

蘇57的到來引起軍事迷注意，不少網民留言想去航展看實機，也對蘇57「超薄」外型品頭論足。

騰訊引述自媒體「之乎者也小魚兒」指出，本次參展的蘇57是054號原型機，機齡超過12年，也是第一架具備完整航電的蘇57原型機。蘇57於2012年底首飛，2021年宣布量產，如今只生產了22架，其中有五架還是試驗機，「蘇57正面看真的很單薄，就是網友評價蘇27拍扁的樣子」。

珠海航展開幕日重點飛行表演 資料來源：大公報

蘇57與美國的F-35戰力也被網民拿來比較一番，「之乎者也小魚兒」分析，蘇57偏空優，也能外掛模式。F-35速度慢，近距空戰遇到殲10都不占便宜。F-35航電要先進一點，還能得到預警機的協助，因此F-35能先敵開火，整體上贏面大一些。 但F-35的隱身性能並不出色，距離近了一樣會被蘇57發現，機動速度差就容易吃癟。因此他認為，「具體空戰時還得看誰用，看誰對誰用，並不一定都是蘇57處於劣勢的」。

自媒體「空天力量」認為，俄羅斯派出蘇57參展，首先是外銷需求，受俄烏衝突帶來的西方制裁，俄方參加國際航空展受太多限制；此外，蘇57在國外轉場飛行，雖然有雷達反射面積等核心特性外洩的風險，但在當前中俄高度戰略互信下，俄方相對不擔心其性能細節被中國獲得。

只是，當前俄烏戰膠著狀態，俄軍戰機落地中國還是引發部分網民不滿，「常規應該去烏克蘭 戰場表演吧」、「人家一邊打仗，一邊出國搞航展，更氣人的是，人家GDP還漲了」、「敢去跟F-16對抗試試」，也有網民質疑俄羅斯之後會想把蘇57「高價」賣給中國。