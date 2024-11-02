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西班牙洪災逾200死⋯包含2中國公民 習近平致慰問電

記者陳宥菘／即時報導
西班牙東南部近日經歷數十年來最嚴重的水災，有2名中國公民遇難，另有2人失聯。（美聯社）
西班牙東南部近日經歷數十年來最嚴重的水災，有2名中國公民遇難，另有2人失聯。（美聯社）

西班牙東南部自10月29日遭受暴雨襲擊，釀成了該國數十年來最嚴重的水災，目前已造成211人死亡，其中包含2名中國公民遇難，另有2人失聯。中國國家主席習近平2日也就西班牙水災向西班牙國王費利佩六世致慰問電。

央視報導，中國駐西班牙大使館領僑處負責人2日證實，本場水災已導致2名中國公民遇難，另有2人失聯。報導指出，巴倫西亞自治區災情最為嚴重，當地華僑華人蒙受巨大損失。

受強地中海風暴影響，暴雨自10月29日起襲擊西班牙，引發嚴重水災。洪水所到之處橋梁垮塌、車輛傾覆、農田被淹、村莊被淤泥覆蓋。多家媒體報導，這是西班牙數十年來致死人數最多的水災，也是歐洲自1970年以來最致命水災。

中國駐西班牙大使館發布「關於防範強烈暴風雨災害的提醒」指出，要密切注意當地天氣預報及預警訊息，避免不必要出行及戶外活動，遠離山區河道，實際做好個人防護。此外，西班牙政府正全力組織搶救災，請遵守政府疏散指令和哀悼安排，服從指揮。暴雨導致部分地區交通癱瘓，未來幾日開門營業、外出採購、上班、上學和就醫等都可能遇到困難，建議大家保持冷靜，早做安排。

新華社報導，習近平向費利佩六世表示，驚悉西班牙多地發生嚴重暴雨洪澇災害，造成重大傷亡及財產損失。「我謹代表中國政府和中國人民，對罹難者表示深切哀悼，向罹難者家屬和傷者表達誠摯慰問。相信在費利佩國王和貴國政府領導下，災區人民一定能夠早日戰勝災害、重建家園」。

暴雨 大使館 習近平

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應對突發事件 中國要求各級做好新聞媒體服務引導工作

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