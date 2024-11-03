美想借月壤、中拒絕 「原因眾所周知」 還有一個關鍵原因

國際宇航大會與會人士參觀展出的嫦娥六號月球背面樣品。(取材自觀察者網／視覺中國圖)

中國決定不借月壤給美國了。中國科學院研究員王軍強表示，美國已請求中國出借月壤樣本，但由於「眾所周知的原因」，美方這項申請「並沒有受到批准」。他並稱，月壤需要一系列嚴格審批流程以及超高規格研究要求，「不要覺得給你了，就是你的了，研究結束要還回去的」。另一個原因就是一直禁止美國國家航空暨太空 總署（NASA ）與中國合作的美國「沃爾夫修正案」。

據觀察者網，路透10月23日報導稱，美國國家航空暨太空總署署長尼爾森表示，NASA正同中方官員談判，以便讓美國科學家對嫦娥五號 採回的月壤樣本進行研究，並指他認為中國會同意出借。

新民周刊報導，包括美國在內的眾多國家航天機構和國際組織負責人等，不久前於義大利舉行的第75屆國際宇航大會上，也表達了想要獲取嫦娥六號月背土壤樣品的意願。

中科院寧波材料所研究員王軍強11月1日在一場科普活動上表示，「由於眾所周知的原因」，美方的申請「並沒有受到批准」。

相關報導並指出，中國不僅拒絕借給美國嫦娥五號月球採樣樣品，全球僅有中國嫦娥六號採回的月球背面土壤樣品，也不會借給美國。

在中國知名視頻彈幕網站bilibili舉辦的超級科學晚現場，王軍強強調，月壤異常珍貴，對其申請研究需要經過一系列嚴格的審批流程。「不要覺得申請到月壤，月壤就歸自己了，研究結束要還回去的」，一旦對月壤造成意外損害，研究人員和團隊就可能被拉入「黑名單」，「將來再也研究不了了」。

他表示，目前已有110多家研究團隊累計獲批80多克月壤。在中科院寧波材料所獲批1克月壤後，團隊做了大量準備工作，比如使用高標準實驗室、安裝指紋鎖、購買專用手套箱、安裝24h、360°全方位監控紀錄設備等。

據報導，美方有意申請研究中國月壤，最早始於2023年底一封內部電子郵件，內文稱此次申請研究是「有必要的」，不僅因為中國的月壤樣本具「獨特價值」，也因為嫦娥五號月壤樣品已面向國際開放申請。

諷刺的是，自2011年美國「沃爾夫修正案」以來，NASA一直被禁止與中國同行合作。路透指出，正是美國以國家安全為由訂定的「沃爾夫條款」，構成了中美航天合作的一大阻礙。