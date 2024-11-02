遼寧、山東雙艦演練引國際關注 美媒：殲15B、D可能服役

中國航母上出現殲15D戰機。(取材自觀察者網)

中國遼寧艦 、山東艦近日同框，首次開展雙航母編隊演練，引來國際關注，美國軍事媒體則看到了此次演練的另外兩個「亮點」：升級後的殲15B和殲15D這兩款戰鬥機很可能已經服役，演訓中一個擴大的水面艦艇編隊也很吸睛，分析認為，這展現了中國雙航母編隊強大的綜合打擊能力和持續作戰能力正不斷增強。

據觀察者網報導，遼寧艦、山東艦雙「艦」合璧首次開展雙航母編隊演練，在中國官方10月31日發布演訓照片中，美國著名軍事新聞網站「戰區」（The WarZone，TWZ）當天發現和指出，除了最為明顯的兩艘旗艦航母和至少11艘其他船艦，解放軍 也展示了快速發展的艦載機部隊，並推測升級後的殲15B和殲15D這兩款戰鬥機很可能已經服役。

從演訓照片來看，有12架殲15戰鬥機組成空中編隊在船艦上空飛行，與此同時，山東艦的甲板上出現了另外18架殲15戰鬥機，遼寧艦上則出現了至少2架殲15戰鬥機。這些戰鬥機中，至少有15架是殲15的改進版本（殲15B和殲15D）。

「戰區」還援引網民所發推文圖片指出：在空中編隊中，除了3架殲15常規機型，還有9架殲15B；在遼寧艦上，有2架殲15常規機型；而在山東艦上，除了12架殲15常規機型（註：此處該網民少計算了1架），還有至少4架殲15B和2架殲15D。

「戰區」介紹指出，殲15常規機型使用的是短距起飛攔阻著艦（STOBAR）的艦載機起降方式，而比其更為先進的殲15B，採用的則是彈射起飛攔阻著艦（CATOBAR）。

相比於數量更多的殲15B，出現在山東艦艦島附近的2架殲15D可能沒那麼容易被發現。報導稱，殲15D大體上和美國EA-18G「咆哮者」電子戰飛機相似，但可能還具備二次打擊能力。

報導認為，殲15B採用的彈射起飛攔阻著艦，為解放軍在未來航母發展建設中提供了經驗與此同時，殲15B和殲15D顯然也可採用短距起飛攔阻著艦，這也為雙航母提供了比原先艦載機機型更先進的戰鬥機。

「值得注意的是，中國人民解放軍海軍還在探索其他艦載側衛戰機，以進一步擴大其艦載機聯隊的任務範圍和作戰能力。」報導還提及了雙座型殲15S戰鬥機，以及未來可能會被命名為殲17的戰鬥機。

「戰區」還從此次演訓照片中觀察到一個擴大的水面艦艇編隊，包括多種水面作戰艦艇和支援艦艇。可以確認的艦艇有：3艘055型驅逐艦、4艘052D型驅逐艦、1艘054A型護衛艦以及2艘901型補給艦。

「與此同時，最新照片展示的中國海軍雙航母編隊以及不斷增強的艦載機空中實力，再次表明中國海軍力量的不斷擴大，特別是就其穩步增長的航母力量而言。」報導最後總結。