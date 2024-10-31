神19花6.5小時「進站」太空會師 70後80後90後歡喜同框

神舟十九號航天員乘組和神舟十八號航天員乘組將在空間站進行在軌輪換。其間，6名航天員將共同在空間站工作生活約5天時間。(新華社)

神舟19號載人太空船於10月30日凌晨4時許升空，進入軌道後，歷經約6.5小時後成功對接於太空站天和核心艙 前向端口，3名航天員順利進駐中國太空站天和核心艙，並與神舟18號3名航天員順利會師。70後、80後、90後航天員齊聚「天宮」，完成中國航太 史上第5次「太空會師」。神19「清早從地球發射，中午在空間站吃午餐」也被網友稱讚「這就是中國載人航天的速度」。

執行神舟19號載人飛行任務由蔡旭哲、宋令東、王浩澤3名太空人 組成。其中蔡旭哲擔任指令長，太空人宋令東、王浩澤為首次執行飛行任務的「90後」青年。王浩澤是中國目前唯一的女航太飛行工程師，也將是中國第三位執行載人航太飛行任務的女性。

神舟19號載人飛船入軌後，於北京時間10月30日11時成功對接於空間站天和核心艙前向端口，整個對接過程歷時約6.5小時。12時51分，已在軌值守半年的神舟18號航天員乘組順利打開「家門」，歡迎遠道而來的神舟19號航天員乘組入駐空間站。

來源：BBC中文網

香港文匯報導，神舟19號航天員蔡旭哲率先進入空間站節點艙，給在太空出差已經半年的隊友們一人一個「大大的擁抱」。「90後」航天員宋令東也和神舟18號航天員們擁抱在一起。當王浩澤最後一個「踏」入節點艙時，神舟18號航天員乘組一起歡迎這位「從造火箭到坐火箭」的女航天員。 神舟19號航天員乘組隨後進入中國空間站天和核心艙，兩個航天員乘組實現「太空會師」。

「一來到太空家園就有人迎接的感覺真是太好了。」蔡旭哲表示，再次回到中國空間站，看到艙內熟悉的環境，心裡感到非常溫暖。看到神舟18號航天員乘組把空間站管理得很好，完成了很多出色的工作，他為神舟18號航天員乘組的隊友們點讚。

神舟18號航天員李廣蘇說，為了迎接神舟19號航天員乘組的到來，他們早早就把睡眠區和衛生區準備好了，就等著隊友們「拎包入住」，「我們還特地新種了一批生菜，等著大家伙一起品嘗。」李聰也表示，在軌這半年，神舟18號航天員乘組收穫了一些心得體會：「接下來的幾天，讓我們一起相互交流，相互學習，共同進步。」

據中國載人航天工程辦公室消息，後續，兩個航天員乘組將在空間站進行在軌輪換。其間，6名航天員將共同在空間站工作生活約5天時間，完成各項既定工作。