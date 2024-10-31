神19花6.5小時「進站」太空會師 70後80後90後歡喜同框
神舟19號載人太空船於10月30日凌晨4時許升空，進入軌道後，歷經約6.5小時後成功對接於太空站天和核心艙前向端口，3名航天員順利進駐中國太空站天和核心艙，並與神舟18號3名航天員順利會師。70後、80後、90後航天員齊聚「天宮」，完成中國航太史上第5次「太空會師」。神19「清早從地球發射，中午在空間站吃午餐」也被網友稱讚「這就是中國載人航天的速度」。
執行神舟19號載人飛行任務由蔡旭哲、宋令東、王浩澤3名太空人組成。其中蔡旭哲擔任指令長，太空人宋令東、王浩澤為首次執行飛行任務的「90後」青年。王浩澤是中國目前唯一的女航太飛行工程師，也將是中國第三位執行載人航太飛行任務的女性。
神舟19號載人飛船入軌後，於北京時間10月30日11時成功對接於空間站天和核心艙前向端口，整個對接過程歷時約6.5小時。12時51分，已在軌值守半年的神舟18號航天員乘組順利打開「家門」，歡迎遠道而來的神舟19號航天員乘組入駐空間站。
來源：BBC中文網
香港文匯報導，神舟19號航天員蔡旭哲率先進入空間站節點艙，給在太空出差已經半年的隊友們一人一個「大大的擁抱」。「90後」航天員宋令東也和神舟18號航天員們擁抱在一起。當王浩澤最後一個「踏」入節點艙時，神舟18號航天員乘組一起歡迎這位「從造火箭到坐火箭」的女航天員。 神舟19號航天員乘組隨後進入中國空間站天和核心艙，兩個航天員乘組實現「太空會師」。
「一來到太空家園就有人迎接的感覺真是太好了。」蔡旭哲表示，再次回到中國空間站，看到艙內熟悉的環境，心裡感到非常溫暖。看到神舟18號航天員乘組把空間站管理得很好，完成了很多出色的工作，他為神舟18號航天員乘組的隊友們點讚。
神舟18號航天員李廣蘇說，為了迎接神舟19號航天員乘組的到來，他們早早就把睡眠區和衛生區準備好了，就等著隊友們「拎包入住」，「我們還特地新種了一批生菜，等著大家伙一起品嘗。」李聰也表示，在軌這半年，神舟18號航天員乘組收穫了一些心得體會：「接下來的幾天，讓我們一起相互交流，相互學習，共同進步。」
據中國載人航天工程辦公室消息，後續，兩個航天員乘組將在空間站進行在軌輪換。其間，6名航天員將共同在空間站工作生活約5天時間，完成各項既定工作。
目前，神舟18號太空人乘組進駐太空站已滿6個月。按照計畫，神舟19號在軌駐留期間，神舟19號航天員乘組將迎接天舟8號貨運飛船和神舟20號載人飛船的來訪，計畫於明年4月下旬或5月上旬返回東風著陸場。
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