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瑞士2大學院校 終止在中合作辦學、加強中國學生安全審查

中國新聞組／北京31日電

瑞士蘇黎世藝術大學近日終止和哈爾濱工業大學在中國的聯合辦學項目。無獨有偶，蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）也宣布將加強對中國留學生的安全審查，共有17所中國的大學與研究機構被點名。

德國之聲中文網引述瑞士「每日導報」報導，經過數年的爭議和再度評估，蘇黎世藝術大學（ZHDK）終止了其在中國的聯合辦學項目，已解除與深圳國際設計學院的合約，這所學院由蘇黎世藝術大學和哈爾濱工業大學合辦，規畫的合作期為30年。

蘇黎世藝術大學校長邁里奇（Karin Mairitsch）給出終止合作的兩個理由是：學位學制標準不同帶來的障礙，以及「運作方面的風險」。西方國家已有多所學校宣布中止與中國的合辦大學項目。

另一方面，社交網站Reddit上，近日有網友熱議蘇黎世聯邦理工學院24日公布加強對中國留學生安全審查的政策。

蘇黎世聯邦理工學院是歐洲名校，也是科學家愛因斯坦的母校。根據網友公開的文件，該校對來自特定國家的學生可能會額外審查，以確保研究方向符合出口管制政策。

進入該校審核名單的有17所中國大學與科研機構：中國科學技術大學、北京航空航天大學、哈爾濱工業大學、四川大學、天津大學、國防科技大學、北京理工大學、西北工業大學、電子科技大學、哈爾濱工程大學、北京郵電大學、南京理工大學、南京航空航天大學、洛陽理工學院、中山大學、中國空間技術研究院、中國工程物理研究院。

須審查的專業有航太、機電工程、應用物理、應用化學、化學生物與化學工程、人工智慧、量子技術、核技術、網路工程等。

中國自媒體「美國留學那點事」指出，這意味著以後中國人幾乎無可能入學該校的科學、技術、工程或數學領域（STEM）專業。

中國留學生 德國 航太

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