習晤芬蘭總統 脫鉤斷鏈、新冷戰不符利益成共識

中國國家主席習近平29日在北京人民大會堂，與芬蘭總統史塔布舉行會談。( 新華社)

芬蘭總統史塔布28日抵達北京，展開為期四天的訪問。中國國家主席習近平 29日在北京人民大會堂與史塔布舉行會談。習近平表示，中方願與芬方攜手維護世界和平穩定，推動構建平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。史塔布也回應「脫鉤斷鏈」、「新冷戰」不符合任何一方利益。但他會後在網上發文，提及中國不應向俄羅斯 提供武器及零件。

新華社報導，習近平指出，芬蘭是最早一批同新中國建交的西方國家之一，也是第一個同中國簽訂政府間貿易協定的西方國家。中芬關係長期健康穩定發展，最重要的原因就是兩國始終堅持相互尊重、平等相待，照顧彼此核心利益和重大關切。

習近平表示，希望與芬蘭拓展綠色轉型、信息技術、數字經濟、人工智能、新能源等新興產業合作，構建新時期兩國互利合作新格局；中方願與芬方進一步擴大人文交流，決定將芬蘭列入單方面免簽政策範圍，歡迎更多芬蘭人來華經商、旅遊、留學。

史塔布表示，建交74年來，芬中始終相互尊重、真誠相待、平等對話，雙邊關系保持良好發展，合作領域不斷拓展，取得豐碩成果。歐中經濟緊密相聯，「脫鉤斷鏈」、「新冷戰」不符合任何一方利益。芬方願為推動歐中關係順利發展發揮積極作用。

雙方還就烏克蘭 危機和以巴衝突等問題深入交換意見。會談後，兩國元首共同見證簽署教育、循環經濟等領域多項雙邊合作文件。雙方發表「關於推進中芬面向未來的新型合作伙伴關係的聯合工作計畫（2025－2029）」。

史塔布晚間在X平台發文表示，「我們討論的中心話題是俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。我指出，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭損害歐洲安全。中國不應向俄羅斯提供武器或武器生產所需的零件，以幫助其進行非法侵略戰爭。」