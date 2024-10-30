我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三星恐痛失手機銷量王？分析師點出自滿導致結構問題

不用就虧了 亞馬遜Prime會員還有這些隱藏福利

為白蘭地、豬肉維權 法貿易副部長下周訪華

中國新聞組／北京30日電

中國與歐盟貿易戰另闢新戰場，法國貿易部副部長普里馬斯（Sophie Primas）將在下周訪問上海期間向中國商務部長王文濤施壓，討論中國決定對白蘭地進口徵收關稅以及針對乳製品和豬肉行業展開新調查的問題，法方認為中國對贊同徵收關稅的法國採取了「不可接受」的報復措施。

法廣網報導，法國一直是歐盟對中國電動汽車徵收關稅的強烈支持者之一，法國官員認為，這就是為什麼從白蘭地到奶酪的法國出口產品現在成為北京方面瞄準的目標。

這項高達35%的關稅預計將於周四生效，但布魯塞爾與北京之間就以中國製造商最低價格承諾的形式達成磋商解決方案的談判，可能會延長。

中國對白蘭地進口徵收的關稅主要針對法國干邑和雅文邑行業，而北京未來針對乳製品出口的任何舉措都將對法國造成相對於其他歐盟成員國更嚴重的影響與打擊。

不願透露姓名的法國外交官在解釋中國貿易報復背後的理由時表示，「法國對這次調查和決定的支持更加明確，因此中國顯然想讓法國付出代價。」

報導指出，普里馬斯將在上海就中國「不可接受」的報復性關稅進行質詢。該外交官表示，在下周開始的訪問期間，普里馬斯將「反對中國純粹的政治立場」。

關稅 歐盟 商務部

上一則

習晤芬蘭總統 脫鉤斷鏈、新冷戰不符利益成共識

下一則

中國國產大飛機C919拚出海 商飛在新加坡設辦事處

延伸閱讀

歐盟對中國電動車反補貼稅生效 中歐周五新一輪談判

歐盟對中國電動車反補貼稅生效 中歐周五新一輪談判
法國軍艦通過台海北上 台國防部證實全程掌握

法國軍艦通過台海北上 台國防部證實全程掌握
大谷翔平50轟球將抵台灣 財政部認定「珍藏品」免關稅

大谷翔平50轟球將抵台灣 財政部認定「珍藏品」免關稅
關稅案諜對諜 中商務部：歐盟不應與中國車企單獨談判

關稅案諜對諜 中商務部：歐盟不應與中國車企單獨談判

熱門新聞

落馬的江西萬年縣委書記毛奇與女下屬玩「人體輸送帶」遊戲。（視頻截圖）

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

2024-10-24 07:30
沙白和父親的「最後一張合影」。（取材自微博）

不願「每周3次透析維持生命」患紅斑狼瘡滬女在瑞士安樂死

2024-10-25 02:17
中國五個行業都陷入產能過剩，過剩産能透過出口流向世界。（新華社）

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

2024-10-26 10:23
銀元價值不菲，陝西絕戶老人生前埋下的一壺銀元，讓覬覦的兩名男子最終被判刑；示意圖，圖非當事人。(中新社)

陝絕戶老人生前埋1壺銀元 2男用探測儀挖109枚 出事了

2024-10-28 09:30
網傳涉事女網紅。（取材自微博）

廈門女公職自曝是男幹部小四 「他帶我飛遍各地」

2024-10-24 08:30
智力殘疾的春玲，被公公用來抵債。（取材自紅星新聞／監控視頻截圖）

河南公公用智殘媳抵債 供人姦淫18月還懷孕生女 全村200男驗DNA

2024-10-25 07:30

超人氣

更多 >
「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車

「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車
中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話

中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話
曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了

曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了
這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個

這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個
亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因

亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因