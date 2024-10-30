為白蘭地、豬肉維權 法貿易副部長下周訪華

中國與歐盟 貿易戰另闢新戰場，法國貿易部副部長普里馬斯（Sophie Primas）將在下周訪問上海期間向中國商務部 長王文濤施壓，討論中國決定對白蘭地進口徵收關稅 以及針對乳製品和豬肉行業展開新調查的問題，法方認為中國對贊同徵收關稅的法國採取了「不可接受」的報復措施。

法廣網報導，法國一直是歐盟對中國電動汽車徵收關稅的強烈支持者之一，法國官員認為，這就是為什麼從白蘭地到奶酪的法國出口產品現在成為北京方面瞄準的目標。

這項高達35%的關稅預計將於周四生效，但布魯塞爾與北京之間就以中國製造商最低價格承諾的形式達成磋商解決方案的談判，可能會延長。

中國對白蘭地進口徵收的關稅主要針對法國干邑和雅文邑行業，而北京未來針對乳製品出口的任何舉措都將對法國造成相對於其他歐盟成員國更嚴重的影響與打擊。

不願透露姓名的法國外交官在解釋中國貿易報復背後的理由時表示，「法國對這次調查和決定的支持更加明確，因此中國顯然想讓法國付出代價。」

報導指出，普里馬斯將在上海就中國「不可接受」的報復性關稅進行質詢。該外交官表示，在下周開始的訪問期間，普里馬斯將「反對中國純粹的政治立場」。