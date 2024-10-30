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帶果蠅上太空…神19將進行86項試驗 包括稀土軟磁研究

中國新聞組／北京30日電
神舟十九號載人飛行任務航天員乘組出征儀式30日在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。航天員蔡旭哲（右）、宋令東（中）、王浩澤在出征儀式上。(新華社)
神舟十九號載人飛行任務航天員乘組出征儀式30日在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。航天員蔡旭哲（右）、宋令東（中）、王浩澤在出征儀式上。(新華社)

神舟19號載人飛船30日凌晨成功發射，執行中國載人航天工程的第14次載人飛行任務，中國載人航天工程新聞發言人林西強表示，神19任務期間將進行86項太空科學研究與技術試驗，更帶了果蠅上太空，展開生命科學研究。

綜合香港文匯報、騰訊太空報導，這不是中國第一次帶動物上太空，之前神舟18號航天員就在中國太空站養魚，以斑馬魚和金魚藻為研究對象，取得在太空培養脊椎動物的突破。而這次神19之所以選擇帶果蠅，是因為果蠅許多基因與人類具有相似性，且生命周期短、繁殖速度快，便於進行遺傳學實驗，可幫助獲得對人類遺傳疾病的認識；航天員將在太空建立一個亞磁環境，研究果蠅的生長發育及行為，為研究人類在太空的適應性奠定基礎。

中國科學院空間應用工程與技術中心研究員張偉說明，未來隨著實驗裝置和關鍵技術發展，更計畫在中國太空站進行小鼠實驗，對小鼠的神經、骨骼、肌肉等進行更深入研究，探討人類在太空繁衍的可能性。

林西強表示，神19在飛行期間將針對空間生命科學、微重力基礎物理、空間材料科學、航天醫學、航天新技術等領域，開展微重力條件下生長蛋白晶體的結構解析、軟物質非平衡動力學等86項空間科學研究與技術試驗，預計在基礎理論前沿研究、新材料製備、空間輻射與失重生理效應機制、亞磁生物效應及分子機制等方面取得一批科學成果。

除此之外，神19也將開展空間科學與應用實驗，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行空間站空間碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設備安裝與回收等任務，開展科普教育和公益活動，以及空間搭載試驗，進一步提升空間站運行效率，持續發揮綜合應用效益。

張偉表示，對於包括稀土軟磁材料、燃氣輪機葉片材料，還有一些特殊的功能晶體也都是研究對象，為地面開發先進儀器提供基礎。

據了解，神19是空間站應用與發展階段第4次載人飛行任務，也是載人航天工程第33次飛行任務。他表示，神19在與神舟十八號乘組完成在軌輪換後，將在空間站駐留約6個月，計畫於明年4月下旬或5月上旬返回東風著陸場。

神19乘組在軌期間還將迎來天舟八號貨運飛船和神舟20號載人飛船的來訪，計畫於明年4月下旬或5月上旬返回東風著陸場。受颱風影響，天舟八號任務計畫進行適當調整，將於11月中旬擇機發射。貨運飛船將攜帶航天員的生活物資以及大量空間科學試驗裝置，其中包括各界關注的「月壤磚」等亦將飛赴空間站。

神舟十九號載人飛行任務航天員蔡旭哲（中）、宋令東（右）、王浩澤29日在酒泉衛星發...
神舟十九號載人飛行任務航天員蔡旭哲（中）、宋令東（右）、王浩澤29日在酒泉衛星發射中心問天閣與媒體記者集體見面。 (中新社)

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