中國國安部：深海發現「間諜燈塔」 可引導外國潛艇

中國國家安全部29日表示，有關部門在海面和海洋深處皆發現了間諜 裝置，其中包括可以引導外國潛艇通行的水下「燈塔」，這些裝置令中國深海安全面臨風險挑戰並對其國家安全構成嚴重威脅。

美國之音報導，中國國安部微信 公眾號29日發表一篇題為「為逐夢深藍築牢安全屏障」的文章，披露其發現了長期隱藏在海底的「特殊技術裝置」，這些裝置正發回可為「戰場環境預置」的信息。

該文章聲稱，中國國家安全機關工作發現，「境外間諜情報機關採取各種手段加強對我國海域的偵察監控，開展了一系列情報搜集和技術竊密活動」。

「國家安全機關依法查獲了多種窺探我(國)海洋信息數據的特殊技術裝置，它們隱藏於茫茫大海中，」中國國安部在文章中表示，但未具體說明這些裝置的發現地點。

「有的(裝置)充當『暗哨』，長期潛伏在海底，隱蔽採集周圍海洋水文信息及各類艦船活動數據，服務戰場環境預置；有的充當『密探』，隨波漂流沈浮，偵測掌握海域實時情況。」該文章表示，「有的(裝置)充當水下『燈塔』，為侵入我(中)國海域航行的他國潛艇指示方向，妄圖隱匿行蹤，嚴重威脅我國家安全。」

分析人士表示，中國與美國及其盟友之間的潛艇軍備競賽正在日益加劇，北京有望在2029年結束前擁有新一代核動力武裝潛艇。

該文章說：「面對深海安全領域嚴峻覆雜的隱蔽鬥爭形勢和境外間諜情報機關的現實威脅，國家安全機關將…堅定捍衛我(中)國主權、安全、發展利益，為海洋強國建設貢獻國安力量。」