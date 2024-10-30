東風26下餃子? 詹氏防務：北京某地 59輛發射車整齊排開

2019年10月1日，中共建政70周年大會在北京天安門廣場舉行，東風26核常兼備導彈也曾亮相。（中新社）

前幾天央視公布的解放軍 東風26中遠程彈道導彈旅帶來的衝擊還沒有散去，西方情報機構又詫異地發現，在中國某導彈生產設施附近，竟然整整齊齊地擺著多達59輛東風26導彈發射車。

觀察者網報導，英國詹氏防務網站25日最先報導這個消息，稱9月9日的合成孔徑雷達衛星照片顯示，在北京某地的相關企業附近，停放著59輛東風26導彈的運輸—起豎—發射車。進一步的衛星照片顯示，2023年到2024年期間，這裡至少生產了72輛東風26的發射車，理論上可以裝備2個完整的東風26導彈旅。

報導提到，儘管還無法確定是否一輛發射車就對應一枚東風26彈道導彈，不排除中國有意用更多發射車來混淆對手的情報追蹤，但從這些發射車的大批量生產也可以看出，東風26顯然正在高速生產中。

美國國防部 去年10月發布的「2023年中國軍事力量報告」猜測，中國還在持續增加包括東風26在內的各型彈道導彈庫存，其中東風26的裝備總數已經超過250枚。美國科學家聯合會（FAS）表示，根據詹氏防務網站的分析，解放軍至少已經有7個旅裝備了東風26導彈，它們的部署地點遍布中國多處戰略要地，突顯中國關於該導彈實現區域覆蓋的部署戰略。

西方情報機構對於中國導彈，尤其是執行戰略威懾任務的洲際導彈，以及核常兼備、同時承擔反航母重任的東風26，向來異常重視。中國網友們給於東風26的「關島特快」暱稱，這一說法，引發美國擔憂。

報導指出，讓西方如此關注東風26的原因，其實就三點：首先，該導彈可以攜帶核彈 頭，射程可達4500公裡甚至更遠，這使得美國在關島的安德森空軍基地和海軍基地處於中國導彈的打擊距離之內。其次，東風26具備高精度的常規對地打擊能力，命中精度150米以內，適用於高價值目標，如軍事基地、機場和海軍設施。第三，東風26還具備對海上目標的常規精確打擊，可能採用增強命中精度的末制導技術。

歐亞時報提到，這一點對美國國防戰略家來說尤其令人擔憂。因為美國將嚴重依賴其航母艦隊，然而東風26的這種對海上目標的精確打擊能力構成了重大威脅，特別是對象徵美國海軍優勢的航母。