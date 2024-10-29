歐盟對中國電動車反補貼稅生效 中歐周五新一輪談判

歐盟對中國電動車反補貼關稅生效。但歐盟與中國同意展開新一輪談判。圖為廈門3700多輛準備出口歐洲的汽車。(新華社資料照片)

據路透社，歐盟 決定在其最引人注目的調查結束時將中國製造的電動汽車關稅 提高至高達45.3%，該調查導致歐洲分裂並引發北京方面的報復。但雙方同意在本周五進行新一輪談判。

在啟動反補貼調查一年多後，歐盟委員會將對特斯拉徵收7.8%不等的額外關稅，而在10%的歐盟汽車進口關稅標準的基礎上，中國上汽集團的稅率提高到35.3%。

額外關稅於週二正式獲得批准並在歐盟官方公報上公佈，這意味著它們將在周三生效。

而據俄羅斯衛星通訊社報導，歐盟高階消息人士在布魯塞爾對其記者表示，歐盟委員會於11月29日批准為期五年、對歐盟自中國進口的電動車 徵收最高35.3%的最終關稅，並將繼續與北京尋求解決方案。

消息人士說：「今天，歐盟委員會批准一份為期五年、對歐盟自中國進口的電動車徵收最高35.3%的最終關稅的指令。與此同時，將繼續與中國當局密切合作，尋求可接受的解決方案。」消息人士表示，電動車的進口關稅因製造商不同而不同，最高為35.3%。

路透報導，負責監督歐盟貿易政策的歐盟委員會表示，需要徵收關稅來應對其所謂的不公平補貼，包括優惠融資和贈款，以及低於市場價格的土地、電池和原材料。報告稱，中國每年300萬輛電動車的閒置產能是歐盟市場規模的兩倍。而鑑於美國和加拿大實施 100% 關稅，這些電動車最明顯的出口是歐洲。

報導稱，中國歐盟商會表示，對歐盟的「保護主義」和「武斷」措施深感失望，並對尋找關稅替代方案的談判缺乏實質進展感到沮喪。

報導稱，北京今年對歐盟白蘭地、乳製品和豬肉產品的進口發起了調查，這顯然是出於報復。歐洲汽車製造商正在努力應對中國競爭對手大量湧入的低成本電動車。歐盟委員會估計，中國品牌在歐盟市場的份額已從2019年的不到1% 上升至8%，並可能在2025年達到15%。而中國品牌汽車卻要比歐盟本土製造的價格至少便宜20%。

歐盟最大經濟體和主要汽車生產國德國在10月初的投票中反對徵收關稅，德國經濟部週二表示，柏林支持歐盟與中國正在進行的談判，並希望透過外交解決方案緩解貿易緊張局勢，同時保護歐盟工業。德國汽車製造商嚴厲批評了歐盟的措施，他們意識到中國可能對大型引擎汽油車徵收更高的進口關稅將對他們造成最嚴重的打擊。

報導稱，這些措施出台之際，包括汽車製造商在內的數千名德國產業工人正對大眾（福斯）汽車公司進行罷工，要求提高工資。而大眾可能即將宣布關閉它在德國本土工廠，這將是87年歷史以來的首次。

歐盟委員會已與中國進行了八輪技術談判，以尋找關稅替代方案，並表示在徵收關稅後談判可以繼續進行。報導稱，雙方正在協商最低承諾價格方案，並同意在這周五舉行另一輪談判，儘管歐盟委員會表示「仍存在巨大差距」。

報導稱，關稅將對消費者價格產生何種影響還有待觀察。有些生產者或許能夠至少部分吸收它們。中國乘聯會的數據顯示，2024 年前9個月，中國對歐盟的電動車出口年減7%，但在關稅實施前的8月和9月，出口量激增了三分之一以上。