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中國將清理網上軍事頻道 嚴懲散布解放軍假消息

中國新聞組／即時報導
中國將清理網路軍事頻道，放話「編造散布涉軍虛假信息必受嚴懲」。圖為2019年10月1日中共建政70周年大閱兵資料照。（美聯社）
中國將清理網路軍事頻道，放話「編造散布涉軍虛假信息必受嚴懲」。圖為2019年10月1日中共建政70周年大閱兵資料照。（美聯社）

中共解放軍同樣面臨網上假新聞的困擾。解放軍報稱，「近段，一些涉軍自媒體帳號炮製『涉軍熱帖』、炒作涉軍熱點，誤導公眾認知」，放話「編造散布涉軍虛假信息必受嚴懲」。

解放軍報微信公眾號《鈞正平工作室》28日發文稱，一些涉軍自媒體無視社會責任和行業規則，編發涉軍虛假信息吸粉引流。有的打著「軍事評書」、「軍事演義」旗號，以軍事科普為幌子消費群眾愛國情懷。

有的惡意「碰瓷」官媒，採取移花接木、偷梁換柱等手法，從主流新聞報導中摘取隻言片語胡亂解讀；有的搞歷史虛無主義歪曲黨史軍史，抹黑軍隊形象，挑動網民情緒，製造分裂對立；有的打著軍隊旗號，冒充軍人軍屬，大收流量之利，甚至「開盒」現役軍人。

文章稱，這些違法違規信息如果在互聯網上肆意蔓延，必然損害軍隊軍人形象，危害國防和軍隊事業。

人民網29日也表示，將依法依規處置六大類網上違法違規信息及自媒體帳號，分別為：捏造軍事謠言、杜撰軍事史實、抹黑軍隊形象、曲解軍事政策、煽動軍地對立、消費擁軍情懷。

人民網並舉例，散布「兒子從『軍中清華』國防科大畢業一年了，沒有一家願意錄用」、炒作「養一支軍隊耗費海量資金」、鼓噪「裁軍20萬緩解財政壓力」，以及渲染軍校招生、部隊徵兵等負面信息的，均屬違法違規行為。

《鈞正平工作室》強調，「當前，人民軍隊正奮力打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，需要良好網絡輿論環境」。呼籲中國廣大網友，「擦亮眼睛、分清良莠，把關心國防、熱愛軍隊、尊崇軍人的熱情動力更好煥發出來，匯聚成崇軍愛國的強大主旋律」。

解放軍 微信 中共

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