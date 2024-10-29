人大常委會下周開 外界期待中再端一攬子增量利多政策
中國財政部副部長廖岷25日在美國透露，中國預計於11月通過法定程序後，公布備受關注的一攬子增量政策。而被指促成習近平同意放行刺激經濟措施的「關鍵人物」、副總理何立峰，則在28日會晤外企高層時，重申中國會進一步全面深化改革開放，歡迎各國企業深化合作。
新華社報導，中國14屆全國人大常委會第12次會議將於11月4日至8日舉行，儘管目前已公布的議程未提及增發國債，但將審議國務院關於金融工作情況的報告。
北京當局近期推出多項經濟刺激措施，財政部長藍佛安本月12日表示，將加碼財政政策應對房地產及地方債務等風險，但未披露具體規模，還有媒體引述消息指，官方擬發行超長期特別國債。由於發債規模需經全國人大常委會批准，外界預期，11月4日至8日在北京舉行的全國人大常委會第12次會議將公布具體資金數量安排。
央視旗下新媒體「玉淵譚天」報導，廖岷是在華盛頓出席世界銀行暨國際貨幣基金年會期間，與美國財政部副部長尚博共同主持召開中美經濟工作小組第6次會議時透露此事，報導稱此一攬子增量政策規模較大。
財新網早前表示，中國計畫在未來3年發行總值逾人民幣6兆元的超長期特別國債等財政刺激措施，以促進經濟復甦，融資所得部分資金也會幫助地方政府解決表外債務。
華爾街日報指出，市場將這次會議視為宣布更多刺激措施以提振經濟的關鍵窗口。
「玉淵譚天」文章指出，9月以來，一些美媒解讀中國一攬子增量政策時總是盯著具體投資數額，一旦認為數字低於預期值，就對政策效力產生質疑，繼而產生政策效果或許會不斷減弱的判斷。專業人士稱，這次中美經濟工作組會期間，中方專門對美方的疑問和誤解作了正面解答，介紹了大陸一攬子增量政策的時間表與發力方向，其中更特別說明了力度規模的進展。
文章強調，要正確理解中國經濟形勢的走向，也不能只盯著數字，中國的財政與貨幣政策不僅關注規模和力度，更強調政策的「質」，即其長遠影響和結構優化能力。
以支持地方政府化債為例，文章引述粵開證券研究院院長羅志恒指出，通過地方債務置換，拉長周期、降低成本，以時間換空間，地方政府得以騰出更多資金用於當期經濟發展和公共服務，如此可避免財政資金的低效消耗，同時緩解地方財政壓力，有利於減少乃至杜絕過去某些地方亂收費、亂罰款的現象，並優化地方的營商環境，對外資企業是大利好。
另據大公報報導，國務院副總理何立峰28日在人民大會堂會見英國怡和控股有限公司執行主席班哲明．凱瑟克。
何立峰表示，今年以來中國經濟運行總體平穩、穩中有進。中國正深入貫徹落實中共20屆三中全會精神，進一步全面深化改革開放，培育發展新質生產力，扎實推動高質量發展。歡迎怡和集團和各國企業繼續深化對華合作，實現互利共贏。凱瑟克則稱，怡和集團看好中國經濟前景和市場潛力，願持續加大在華投入，拓展務實合作。
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