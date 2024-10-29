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人行救經濟 推出買斷式逆回購 每個月操作一次

記者林茂仁／綜合報導
中國財政部預告將推出一攬子增量的刺激經濟措施。圖為四川省德陽市東方汽輪機公司廠間辛勤工作的人員。（新華社）
中國財政部預告將推出一攬子增量的刺激經濟措施。圖為四川省德陽市東方汽輪機公司廠間辛勤工作的人員。（新華社）

中國人民銀行（央行）28日推出貨幣寬鬆新工具─買斷式逆回購，每個月操作一次，期限不超過一年，外界解讀是另類量化寬鬆（QE），帶動A股昨天開低走高，上證指數上漲0.68%收在3322點，站上3300點整數關卡。

媒體分析，買斷式逆回購新工具的回購標的包括國債、地方政府債券、金融債券、公司信用類債券等，實際上，這就是一種QE，等於人行直接印鈔票，尤其還包括公司信用類債券。

人行昨天宣布，為維護銀行體系流動性合理充裕，進一步豐富貨幣政策工具箱，即日起啟用公開市場買斷式逆回購操作工具。

人行表示，操作物件為公開市場業務一級交易商，採用固定數量、利率招標、多重價位得標，回購標的包括國債、地方政府債券、金融債券、公司信用類債券等，原則上每月開展一次操作，期限不超過一年。

華爾街見聞報導，接近人行人士指出，梳理人行現有流動性投放工具，根據期限由短至長，主要包括7天期公開市場逆回購操作、1年期的中期借貸便利（MLF），以及投放長期流動性的國債買入和降準，一個月到一年的中短期流動性投放工具較為欠缺。

接近人行人士表示，此次人行推出買斷式逆回購，預計將覆蓋三個月、六個月等期限，增強一年內的流動性跨期調節能力，進一步提升流動性管理的精細化水準。

人行選擇此時推出新工具，也有望對沖年底前MLF集中到期。Wind資料顯示，11月、12月各有人民幣1.45兆元MLF到期量，達到目前MLF餘額的40%，疊加政府債券發行、年底現金投放等，屆時銀行體系流動性可能面臨較大補缺壓力。

人行行長潘功勝此前表示，預計年底前視市場流動性情況，擇機進一步降準0.25到0.5個百分點。潘功勝的談話被視為年底前還有降準利多政策將推出。

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