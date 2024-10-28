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WSJ：習放行刺激經濟 何立峰扮關鍵角色、卻讓外企不安心

中國新聞組／北京28日電
中國國務院副總理何立峰為習近平心腹，可「直達天聽」，被稱為是中國經濟命脈的守門人。圖為何立峰出席新疆生產建設兵團成立70周年大會。（新華社）
中國國務院副總理何立峰為習近平心腹，可「直達天聽」，被稱為是中國經濟命脈的守門人。圖為何立峰出席新疆生產建設兵團成立70周年大會。（新華社）

中國近期公布系列刺激經濟措施，據美媒報導，主管經濟的副總理何立峰在促成國家主席習近平同意這些政策上發揮了關鍵作用。與習近平相識40多年的何立峰，不是常委、在海外時間少，卻是中國經濟命脈的守門人，在於他能「直達天聽」，擁有觸達習近平的「直線」。想獲利的外企都想找何立峰，但其為中國政策辯護掛帥的行事風格，讓許多外企無法安心。

據華爾街日（WSJ））報導，作為主管經濟和金融事務的副總理，何立峰最初的工作重點是如何反擊以美國為首的西方制裁，現在基本成為中國經濟架設「圍欄」的總設計師。中央交給他的任務不是歡迎外國投資，而是作為守門人，保衛中國制度免受西方的影響。今年在外資紛紛撤離下，69歲何立峰別無選擇只能設法與西方接觸。

從何立峰的履歷來看，他幾乎沒有管理貿易摩擦或向外國投資者示好的經驗，之前在海外的時間很少，不會說英語，且他的職業生涯主要是在國家發改委以及在地方負責具體事務。他是如何成為習近平的「心腹助手」？

報導指出，何立峰畢業於廈門大學財政金融系，1980年代中期廈門任公職時認識了當時30歲的副市長習近平，兩人一拍即合。2012年底，習近平被確立為中共領導人後，何立峰獲得了重大擢升。

一些曾與何立峰會面的西方企業高管認為，何立峰的職業生涯讓他習慣於像他的老闆習近平那樣思考。 「何立峰相信國家計畫和控制」，一位能夠接觸到中國高級官員的人士說。「他與習近平百分百步調一致」。

一些外企高管表示，何立峰讓他們想起了20世紀八九十年代的中國，當時的中國官員在貿易和經濟問題上的思維方式有時似乎與西方國家大相逕庭。這種程式化的語言和具體細節的缺失幾乎無法令他們安心。

據接近中國政治決策層人士透露，在北京，何立峰在促使習近平通過最近一系列支持經濟的措施方面發揮了至關重要的作用。之前習近平一直拒絕採取強有力的措施來重振因三年嚴格防疫而受到重創的經濟。不過到目前為止，何立峰還沒有公開表示北京願意改變政策挽救與西方的貿易關係。

一位最近參加與何立峰閉門會議的人士說，何立峰似乎確實意識到了提振消費的必要性，「但他的想法主要是通過鼓勵消費者把舊洗衣機換新，以及讓企業把舊設備換成新設備」。

更大的問題是，這位習近平信任的守門人是否會嘗試讓習近平放下對西方的戒心，從而讓西方企業恢復對中國經濟的信心。曾與其他美國商界領袖一起與何立峰會面的美中貿易全國委員會主席Craig Allen說，「何立峰的參照點是中國，不是國際貿易或經濟學」。

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