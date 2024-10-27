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終裁日前 歐盟可能首次派員赴中繼續電動車關稅磋商

記者賴錦宏／即時報導
在10月30日歐盟擬定的終裁日期前，歐盟可能將首次派員訪中，與中國就價格承諾繼續開展談判。圖為重慶一家新能源汽車廠生產線。（新華社）
在10月30日歐盟擬定的終裁日期前，歐盟可能將首次派員訪中，與中國就價格承諾繼續開展談判。圖為重慶一家新能源汽車廠生產線。（新華社）

中國與歐盟之間的電動車關稅談判持續陷入僵局。中國官媒指出，在10月30日歐盟擬定的終裁日期前，歐盟可能將首次派員訪中，與中國就價格承諾繼續開展談判。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」27日發文稱，中國商務部長王文濤上周五（25日）與歐盟執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行視訊會談。此次會談中國是應約，且東布羅夫斯基斯是在緊張的會程安排中，仍於接近凌晨的時間與中方進行視訊會談。

文章指，此次視訊會議距離10月30日歐盟擬定對華電動車加徵關稅的終裁日期還有不到一周，但雙方同意開展進一步磋商，意味著即便歐盟按期作出終裁，中方可持續為取消關稅同歐盟進行磋商談判。

「玉淵譚天」稱，這場談判還透露另一個信息，即歐盟技術團隊可能將首次前往中國，與中國繼續開展電動車談判。

據中國商務部官網發布的新聞稿，在25日這場視訊會談中，雙方重申了通過對話解決分歧的政治意願，明確了繼續將價格承諾作為本案的解決途徑，並對下一步磋商方向作出指導。

王文濤稱，中歐各界對妥善處理該案都有強烈呼聲和很高期待。希望雙方在前一階段磋商基礎上共同繼續推進磋商，盡快取得實質性突破，切實回應中歐各界期待，維護中歐產業共同利益和中歐經貿互利合作大局。

商務部的新聞稿還表示，「中方同意立即啟動下一階段磋商，並歡迎歐方團隊盡快來華。」

「玉淵譚天」引述專業人士看法指出，歐盟首次在磋商中主動提出一些針對目前問題的解決方案，這似乎展現出一些積極的跡象。

歐盟27國上個月通過對中國電動車加徵最高35.3%的額外關稅。在關稅終裁日10月30日來臨前，中歐已就價格承諾談判進行八輪磋商，即協商一個雙方都可接受的價格以換取歐盟免徵反補貼關稅，但雙方仍存在重大分歧。

歐盟 關稅 電動車

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