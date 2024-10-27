我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約、洋基大戰 MLB世界大賽逼著兩州州長對賭

中國「低空經濟」熱潮 會操作無人機的「飛手」月薪可達3萬人民幣

華為繞道買台積晶片「白手套」抓到了？ 廈門科企不回應

中國新聞組／北京27日電
台積電的晶片出現在華為昇騰910B晶片上，引發譁然。（路透）
台積電的晶片出現在華為昇騰910B晶片上，引發譁然。（路透）

日前傳出台積電出貨給特定客戶的晶片流入華為手中，台積已全面停止出貨，並主動向美國政府說明。據了解，充當華為「白手套」的公司疑是廈門算能科技，台積電過去幾年已銷售數十萬晶片給該公司。華為透過各種方式繞道取得台積電晶片，也凸顯美國監管政策在執行面上的困境。

彭博日前報導，在停止供應華為晶片4年多後，台積電本月發現，為一家特定客戶生產的晶片最終流到華為手上，可能違反美國的制裁規定。美國科技媒體The Information進一步揭露，該特定客戶是中國晶片設計公司廈門算能，台積電已於本月稍早停止出貨。

報導指出，廈門算能科技是由中國加密貨幣大亨詹克團在2019年創立，隸屬於加密貨幣挖礦設備商「比特大陸」（Bitmain），且銷售產品給中國地方政府，台積電過去幾年已銷售數十萬片晶片給廈門算能科技。

中央社引述路透報導，廈門算能科技及華為並未對此事回應置評請求，台積電則於26日重申已主動向美國商務部通報，並將繼續配合。美國商務部表示，已獲悉美國出口管制規定可能遭違反的報導，但無法評論是否有任何相關調查正在進行。

廈門算能科技去年發布新一代CPU SG2044。（取材自芯智訊）
廈門算能科技去年發布新一代CPU SG2044。（取材自芯智訊）

另據BBC報導，美中科技戰開打後，華為就成為美國主要目標，早在2019年就被列入美國相關技術禁運名單中，台積電在2020年起便無法銷售先進晶片給華為。

然而，美國建立的封鎖網似乎仍存在漏洞。台灣一名不願具名的半導體業者A先生表示，圈內的猜測是，台灣的IC設計公司向台積電買了產品之後，在台灣封裝，再賣給另一家中國公司，後者可能再輾轉賣到華為那邊去，「這種轉了好幾手客戶的銷售過程，台積電很難去查證」。

科技產業專家、加拿大約克大學副教授沈榮欽分析稱，「目前普遍猜測華為應該是找代理人（proxy）接近台積電，但台積電為何會在與客戶討論製程時沒有發現？究竟是哪裡發生漏洞？是否已經彌補？」

另有分析指出，由此事可看出，對台積電來說執行出口管制有多麼困難，同時也可發現華為對非自產的高階晶片有持續需求。A先生表示，「美國更要擔心的還不只是台積電，而是更敏感的輝達（Nvidia）高階AI產品。輝達的產品有沒有被透過非正式地下貿易，在東南亞國家轉包銷入中國中國，才是更要注意的事情。」

台積電 華為 晶片

上一則

擔心解放軍擊沉太平洋的軍艦 美擬裝備艦載版愛國者飛彈

下一則

「瑞幸第二」中國庫迪咖啡 明年擬新開4萬家門市

延伸閱讀

抓到了華為白手套？台積電傳不再供貨給這家中國晶片

抓到了華為白手套？台積電傳不再供貨給這家中國晶片
彭博：台積美國廠晶片良率超車台灣廠 估2025年量產

彭博：台積美國廠晶片良率超車台灣廠 估2025年量產
張忠謀：全球化世界貿易已死 台積電兵家必爭挑戰嚴峻

張忠謀：全球化世界貿易已死 台積電兵家必爭挑戰嚴峻
台積電運動會 93歲張忠謀「不坐輪椅」堅持行走繞場

台積電運動會 93歲張忠謀「不坐輪椅」堅持行走繞場

熱門新聞

年輕人「將行李穿在身上」。（取材自中新經緯／皮皮供圖）

中國年輕人搭廉航 流行將「行李穿身上」 行李箱少了四、五斤

2024-10-18 06:30
落馬的江西萬年縣委書記毛奇與女下屬玩「人體輸送帶」遊戲。（視頻截圖）

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

2024-10-24 07:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
沙白和父親的「最後一張合影」。（取材自微博）

不願「每周3次透析維持生命」患紅斑狼瘡滬女在瑞士安樂死

2024-10-25 02:17
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

中國奢侈品市場變化 敲響警鐘

2024-10-20 10:40
中國五個行業都陷入產能過剩，過剩産能透過出口流向世界。（新華社）

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

2024-10-26 10:23

超人氣

更多 >
曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神
西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作
高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業
隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗