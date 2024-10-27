華為繞道買台積晶片「白手套」抓到了？ 廈門科企不回應

台積電的晶片出現在華為昇騰910B晶片上，引發譁然。（路透）

日前傳出台積電 出貨給特定客戶的晶片 流入華為 手中，台積已全面停止出貨，並主動向美國政府說明。據了解，充當華為「白手套」的公司疑是廈門算能科技，台積電過去幾年已銷售數十萬晶片給該公司。華為透過各種方式繞道取得台積電晶片，也凸顯美國監管政策在執行面上的困境。

彭博日前報導，在停止供應華為晶片4年多後，台積電本月發現，為一家特定客戶生產的晶片最終流到華為手上，可能違反美國的制裁規定。美國科技媒體The Information進一步揭露，該特定客戶是中國晶片設計公司廈門算能，台積電已於本月稍早停止出貨。

報導指出，廈門算能科技是由中國加密貨幣大亨詹克團在2019年創立，隸屬於加密貨幣挖礦設備商「比特大陸」（Bitmain），且銷售產品給中國地方政府，台積電過去幾年已銷售數十萬片晶片給廈門算能科技。

中央社引述路透報導，廈門算能科技及華為並未對此事回應置評請求，台積電則於26日重申已主動向美國商務部通報，並將繼續配合。美國商務部表示，已獲悉美國出口管制規定可能遭違反的報導，但無法評論是否有任何相關調查正在進行。 廈門算能科技去年發布新一代CPU SG2044。（取材自芯智訊）

另據BBC報導，美中科技戰開打後，華為就成為美國主要目標，早在2019年就被列入美國相關技術禁運名單中，台積電在2020年起便無法銷售先進晶片給華為。

然而，美國建立的封鎖網似乎仍存在漏洞。台灣一名不願具名的半導體業者A先生表示，圈內的猜測是，台灣的IC設計公司向台積電買了產品之後，在台灣封裝，再賣給另一家中國公司，後者可能再輾轉賣到華為那邊去，「這種轉了好幾手客戶的銷售過程，台積電很難去查證」。

科技產業專家、加拿大約克大學副教授沈榮欽分析稱，「目前普遍猜測華為應該是找代理人（proxy）接近台積電，但台積電為何會在與客戶討論製程時沒有發現？究竟是哪裡發生漏洞？是否已經彌補？」

另有分析指出，由此事可看出，對台積電來說執行出口管制有多麼困難，同時也可發現華為對非自產的高階晶片有持續需求。A先生表示，「美國更要擔心的還不只是台積電，而是更敏感的輝達（Nvidia）高階AI產品。輝達的產品有沒有被透過非正式地下貿易，在東南亞國家轉包銷入中國中國，才是更要注意的事情。」