兩岸2758號決議攻防戰 聯合國微信罕見發布150秒影片講解

聯合國微信公眾號25日貼出影片，講解2758號決議。（取材自「聯合國」微信公眾號）

10月25日是聯合國 2758號決議通過的53年，聯合國在中國社群「微信 」平台的公眾號發布150秒的影片講解2758號決議，形同再度重申聯合國的立場。不過，聯合國僅在微信發布這支影片，並未在中國另一個社群平台微博，或是中國以外的主流社群平台X、臉書平台發布。

該影片旁白指出，1971年10月25日聯大通過第2758號決議，恢復中華人 民共和國在聯合國的合法權利。1949年中華人民共和國成立後，中國總理兼外長周恩來多次致電聯合國秘書長和聯大主席，聲明中華人民共和國政府是代表中國人民的唯一合法政府。從1950年開始，蘇聯等國即在聯大歷屆常會提出中國代表權問題，美國則採用延期審議的策略，主張聯大暫時不討論中國代表權問題。

旁白提到，60年代隨著亞洲與非洲新興國家大多支持中華人民共和國，美國改提重要問題提案，認定中國代表權問題屬於必須由聯大2/3多數贊成才能作出決定的重要問題。進入70年代，國際格局發生變化，1971年10月25日晚，聯大先是否決了沙烏地阿拉伯提出的延遲表決的動議，又以59票反對，55票贊成，15票棄權，否決了當年的「重要問題」草案。

旁白指出，隨後美國常駐聯合國代表老布希（George H. W. Bush）連同日本等國緊急提出臨時動議，主張將阿爾巴尼亞、阿爾及利亞等23國所提草案中，有關「驅逐蔣介石的代表」的段落分開表決，然而這一動議同樣未獲通過，「眼見大勢已去，蔣介石的代表離開了會場」。聯大最終以76票贊成，35票反對，17票棄權，通過了兩阿提案，決定恢復中華人民共和國的一切權力，承認他的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。

旁白強調，「隨著第2758號決議獲得通過，美國提出的另一份『複雜雙重代表權提案』已沒有必要付諸表決」。

值得注意的是，聯合國僅在微信公眾號發布這則影片，並未在微博、X、臉書平台發布，而據本報記者查詢，2023年乃至於2022年的10月25日，聯合國也都沒有在微信發布影片講解2758號決議。

2021年決議通過50年時，聯合國在微信發表長篇圖文為中共慶祝，並將1945年中國共產黨代表董必武在舊金山簽屬聯合國憲章的畫面，當作「中國代表」，而非中華民國首席代表顧維鈞簽署的照片。