紐時：朝軍赴俄考驗朝中關係 北京面臨外交抉擇

紐約時報24日報導，北韓 （下稱朝）派兵赴俄參加對烏作戰的決定，對中朝關係帶來空前考驗。

1949年10月6日中國和北韓建交，兩國本月才彼此慶祝75周年邦誼，重申脣齒相依的緊密關係。

該報導稱，北韓研發核武與飛彈的計畫，以及不時揚言消滅南韓，均造成東北亞不穩定，這使北京感到沮喪。如今平壤 涉入歐洲的俄烏戰爭，恐加深美國及其盟邦，與中俄為首的反西方軸心間，在全球秩序問題上更廣泛的對峙。

中朝1961年7月簽署友好合作互助條約，讓兩國成為有共同防禦義務的軍事同盟。若朝軍和西方世界支持的烏軍作戰，將破壞北京至今形塑自己為和平力量的企圖。

除了使中國指控美國在全球發動「新冷戰」的說法難以成立，分析家說，中國領導高層可能也擔心莫斯科提供軍事技術給平壤，當作朝軍參戰的回報。結果恐讓北韓更有恃無恐地對其鄰近的南韓（下稱韓）及日本做出更激進的舉動，同時削弱中國對被國際社會孤立的北韓影響力。

北韓對外挑釁言行，是美日韓去年8月在美國馬里蘭州召開大衛營高峰會主因之一。中國將此13方安全聯盟比作「亞洲北約」，使北京更覺得遭美國及其盟邦的制約與包圍。

自俄羅斯前年2月侵烏以來，北京在西方孤立俄國 下深化中俄貿易和外交關係，平壤派兵援俄則使北京陷入兩難。韓裔的白宮國安會前亞洲事務主任、美國喬治城大學教授車維德說，中方對如何阻止朝方援俄無能為力，儘管北京對俄烏戰爭採取間接支持俄國立場，但不會樂見北韓派兵參戰；不管是長、短期，此舉對中國都沒好處。

該報導指出，外界將持續質疑北京是否早已對此知情，如同質疑莫斯科是否在前年決定侵烏前就已告知北京。

自由亞洲電台也報導，隨著北韓可能參與俄烏戰爭，美國艾德菲大學文理學院院長、政治學教授王維正分析，這一舉動給中國帶來新的外交挑戰，使其在維持與北韓、俄羅斯的關係以及調解俄烏衝突中陷入兩難境地。

這一周來，中國尚未就北韓派兵赴俄置評，僅強調希望相關各方致力透過政治解決衝突。中國國家主席習近平23日則在俄國喀山金磚國家高峰會發表演說時提到，應堅持戰場不外溢、戰事不升級及各方不拱火三原則，推動俄烏情勢盡快緩和。