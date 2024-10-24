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習近平：建設公正金磚 推動國際金融體系改革

中國新聞組／北京24日電
金磚國家領導人第十六次會晤在喀山會展中心舉行。中國國家主席習近平發表重要講話。(新華社)
金磚國家領導人第十六次會晤在喀山會展中心舉行。中國國家主席習近平發表重要講話。(新華社)

中國國家主席習近平昨在金磚國家峰會上發表講話，強調金磚國領頭羊角色及和平創新基調。他促順應「全球南方」崛起大勢，建設「公正金磚」，做全球治理體系改革的引領者，推動國際金融體系更好反映世界經濟格局變化；中國將建立金磚國家工業能力中國中心、金磚國家數字產業生態合作網絡等新機構，做高質量發展先行者。習也推動全球停止殺戮。

金磚國家領導人第十六次會晤在喀山會展中心舉行。在會晤期間，金磚國家領導人集體合影...
金磚國家領導人第十六次會晤在喀山會展中心舉行。在會晤期間，金磚國家領導人集體合影。(新華社)

來源：鳳凰衛視

金磚國家領導人第十六次會晤23日在俄羅斯喀山登場。新華社報導，習近平在會上表示，這次峰會又決定邀請多個國家成為金磚夥伴國，這是金磚發展過程中另一個重要的進展。要利用這次峰會，保持好金磚發展勢頭，策畫全局性、方向性、戰略性問題，要把金磚打造成促進「全球南方」團結合作的主要管道、推動全球治理變革的先鋒力量。

習近平首先出席小範圍會議時指出，擴員是金磚發展史上的重要里程碑。金磚國家要把握歷史機遇，順應全球南方崛起大勢，把金磚打造成促進全球南方團結合作的主要渠道、推動全球治理變革的先鋒力量。

習近平隨後出席大範圍會議，就未來金磚發展發表重要意見，提出五點建議。

習近平強調，要建設「和平金磚」，堅持「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，推動烏克蘭和加沙地區盡快停火。要建設「創新金磚」，宣布建立金磚國家深海資源國際研究中心、金磚國家特殊經濟區中國合作中心、金磚國家工業能力中國中心、金磚國家數字產業生態合作網絡。

要建設「綠色金磚」，中國電動車、鋰電池、光電產品等優質產能，為世界綠色發展提供了重要輔助，中方願發揮自身優勢，同金磚國家推動全產業鏈「綠色化」發展。

要建設「公正金磚」，提升全球南方國家的代表性和發言權，做大做強新開發銀行；要建設「人文金磚」，將實施金磚數字教育能力建設計畫，未來5年在金磚國家設立10個海外學習中心，為1000名教育管理人員和師生提供培訓機會。

習近平還說，要實踐真正的多邊主義，要順應「全球南方」崛起大勢，積極回應各國加入金磚合作機制的呼聲，推進擴員和設置夥伴國進程，提升發展中國家在全球治理中的代表性和發言權。

中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭等領導人出席金磚國家峰會。(路透)
中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭等領導人出席金磚國家峰會。(路透)

習近平強調，世界愈是動盪，金磚國家愈要高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，展現金磚力量。要發出和平之聲，倡導對話而不對抗、結伴而不結盟的新型安全。要共謀發展之路，倡導普惠包容的經濟多極化。要夯實合作之基，維護貿易投資和金融安全。中方願同金磚各國一道，開創「大金磚合作」高品質發展新局面，攜手更多「全球南方」國家共同推動建構人類命運共同體。

「大金磚合作」5方向。(資料來源：新華社）
「大金磚合作」5方向。(資料來源：新華社）

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