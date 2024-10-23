習近平是金磚實際指揮者？中國成經濟磁石 泰國、大馬搶入

金磚峰會在俄羅斯喀山舉行，俄羅斯總統普亭會見中國國家主席習近平。（新華社）

金磚國家高峰會22日登場，包含中國國家主席習近平 、印度總理莫迪等20多個國家的領導人出席，間接證明俄羅斯 並未被國際孤立。習近平在此次峰會更像是金磚國家的指揮者，主導大金磚合作、全球南方新機遇、去美元化等議題；專家分析，各國都企圖從金磚聯盟中尋求利益，中國身為其中最大的經濟體，已成為金磚國家中的磁石。

來源:CCTV

綜合美國之音、紐約時報等媒體報導，本屆金磚峰會是俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯境內舉行規模最大的一場峰會，格外引起關注。此次會議除企圖展示金磚國家強大的經濟實力，也吸引新國家加入，形成一個不受西方主導的世界新秩序；俄羅斯總統普亭 也藉此向西方表明，有重要的盟友和他站在同一邊。

本屆金磚峰會雖由普亭扮演東道主的角色，但習近平更像是金磚國家的指揮者。金磚國家會議的東道國愈來愈依賴北京來維持其戰爭，中國占該集團經濟產出的60%以上。（在埃及、衣索比亞、伊朗和阿拉伯聯合酋長國加入之前，這一比例約為70%。）中國在該組織中的經濟影響力使北京能夠承諾向其他成員國提供更多投資和貸款。

「各國都在從這個聯盟中尋求經濟利益，」北京的全球化智庫理事長王輝耀表示。「這就是金磚國家如此具有吸引力的原因。中國是金磚國家中最大的經濟體，這使它成為一塊磁石。」

習近平在會前也表示，這場峰會對推動「大金磚合作」有重要意義，期待推動各國務實合作，為「全球南方」爭取更多新機遇。紐時分析，中國打的算盤就是繼續擴大金磚組織，以削弱美國實力。法國「費加羅報」指出，中國可能會利用這次會議推動世界貿易去美元化；中國人民大學國際事務研究所所長王義桅認為，此次會議可能推出一套由金磚國家主導的國際支付系統，避免美國利用金融手段制裁中俄和伊朗。

泰國和馬來西亞剛申請加入金磚國家組織，專家分析，泰、馬加入金磚國家可能為其帶來經濟利益，但同時也可能面臨過度依賴中國經濟的風險，並可能削弱東協的中心性。新加坡南洋理工大學教授古賀慶（Kei Koga）認為，大馬與泰國若相繼成為這個主要以中國及俄羅斯為首的國際組織，可能會改變區域平衡，並威脅到東協的團結。