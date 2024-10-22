再見老朋友？普亭拘謹和習近平握手 卻熱情擁抱莫迪

金磚國家領導人第16次會晤，普亭對習近平只是拘謹握手。(路透)

金磚國家領導人第16次會晤22日起一連3日於俄羅斯 喀山舉行。在中印關係緊張之下，印度總理莫迪獲俄羅斯總統普亭 熱情擁抱，但普亭對中國國家主席習近平 只是握手，拘謹的態度引來各方關注，甚至猜想「兩個關係實際上沒有外界想像的那麼密切」。

自由亞洲電台報導，中國國家主席習近平在俄羅斯當地時間週二（22日）下午搭乘專機抵達喀山，出席金磚國家峰會。中共中央政治局常委蔡奇、外交部長王毅等都有陪同習近平出訪。據報，習的專機降落前，俄羅斯派出戰機護航。

據俄羅斯衛星通訊社直播，習近平到達後獨自走出專機，單手扶著欄桿步落停機坪。與上次習訪俄一樣，普亭未親自接機，由多位俄羅斯高官迎接。現場有禮兵在紅毯兩側列隊致敬，多位身穿民族服裝的俄羅斯少女手捧當地傳統食物向習表示歡迎，習近平在嘴邊輕碰一下食物後，就上車離開。

當晚，習近平隨即與普亭會面，雙方只是面帶微笑握手並拍照。不過，今年5月普亭以國事訪問中國，在離開前，習近平曾主動張開雙手送別，與普亭擁抱了數秒。

至於今次普習會面，普亭表示，75年來，俄中關係已達到全面戰略協作夥伴關係的水平。他說：「我們可以滿懷信心地說，俄中關係已成為現代世界如何建立國家關係的典範。」

隨後，習近平發言時，先形容普亭是「親愛的老朋友」，強調中俄建交踏入75週年，一直風雨中「砥礪前行」。他說：「當今世界正經歷百年未有之大變局，國際情勢變亂交織，但我堅信，中俄世代友好的深厚情意不會變，濟世為民的大國擔當不會變。 」

二人之間的整個會談過程持續了大約一個小時，兩人就烏克蘭問題和整個國際局勢交換了意見。

報導指出，此次領導人會議，普亭分別與印度總理莫迪和南非總統拉馬福薩會面，他熱情地擁抱對方，言談間也開懷大笑。但普亭在見習近平時表現拘謹，即使聽到被習近平稱為「老朋友」時亦未有反應。