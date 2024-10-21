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美重啟二戰機場以抗中 陸專家：美方正推動戰爭機器

記者黃雅慧／即時報導
近期美國重修二戰舊戰場太平洋天寧島機場。圖為美空軍C-130降落在天寧島機場。（圖／取自環球時報）
近期美國重修二戰舊戰場太平洋天寧島機場。圖為美空軍C-130降落在天寧島機場。（圖／取自環球時報）

近期美國重修二戰舊戰場太平洋天寧島機場，華爾街日報披露了細節。中國大陸專家稱，該舉明確以中國作為假想敵的戰爭準備行為，等同於戰爭與輿論動員。

華爾街日報21日報導，美國加速重修二戰期間被美軍向日本投擲原子彈的天寧島機場，只是現今目標已變成中國。

環球時報報導，北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華表示，美國持續對中方武力威懾和恫嚇，還把當前美軍毫無來由的懾中軍事擴建活動與二戰時期美軍對日正義作戰行動類比。一邊塑造美軍軍事遏華的正當性，一邊妖魔化中國，等同於戰爭輿論動員。

卓華稱，美軍重啟二戰基地是明確以中國為假想敵的戰爭準備行為，是在人為地製造緊張、推動戰爭機器。同時認為，面對現代戰場環境和中國的防禦能力，使用固定翼戰機突防或者遠程轟炸已是過時和落後的戰法。

華爾街日報報導，美國幾十年來把軍力集中在少數幾個如位於日本與關島的大型空軍基地。因擔心中國火力能覆蓋相對知名美軍基地，因此改變策略，將飛機分散在印太地區的一系列機場上，包括盟友的成熟基地、偏遠島嶼上單獨的飛機跑道，以及民用機場的跑道，「讓中國猜不透，從而增加生存機會。」

除天寧島機場外，美軍也在關島修復另個二戰時期機場，年初也出資擴建菲律賓巴薩空軍基地；同時，美海軍陸戰隊也重啟兩座二戰舊基地。

不過，華爾街日報也引述美國太平洋空軍天空和網絡空間作戰副主任溫克勒分析稱，只有部分機場的所在地位於美國領土，如天寧島。」這意味著當衝突發生時，「美國還需要與盟友進行協商。」此外，財政與後勤保障也是需要解決的問題。

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