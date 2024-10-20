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美加軍艦穿越台灣海峽 解放軍：滋擾攪局 全程跟監警戒

大陸中心／即時報導
美軍勃克級飛彈驅逐艦希金斯號和加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦溫哥華號20日穿越台灣海峽。（取材自第七艦隊臉書）
美軍勃克級飛彈驅逐艦希金斯號和加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦溫哥華號20日穿越台灣海峽。（取材自第七艦隊臉書）

解放軍14日舉行「聯合利劍-2024B」演習後，美國勃克級飛彈驅逐艦希金斯號（Higgins，DDG 76）和加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦溫哥華號（HMCS Vancouver，FFH 331）於20日穿越台灣海峽。對此，解放軍東部戰區新聞發言人李熹批評，美、加方行為「滋擾攪局」，破壞台海和平穩定。

美國第七艦隊表示，美加軍艦周日例行穿越台灣海峽，「途經根據國際法適用公海航行和飛越自由的水域。這兩艘軍艦穿越了海峽中任何沿海國領海之外的公海走廊」。

美國第七艦隊稱，希金斯號和溫哥華號穿越台灣海峽表明，美國和加拿大致力於維護所有國家的航行自由原則。國際社會在台灣海峽的航行權利和自由不應受到限制。美國反對任何不符合航行、飛越和其他合法使用海洋和空中自由的主權或管轄權主張。

解放軍東部戰區隨後於21日凌晨3時許對此發表談話。李熹批評，美國希金斯號驅逐艦、加拿大溫哥華號巡防艦過航台灣海峽並公開炒作。

他表示，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美、加艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。美、加方行為滋擾攪局，破壞台海和平穩定。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

希金斯號與溫哥華號也曾於2022年9月20日聯合執行穿越台海任務，同樣是在解放軍舉行對台大規模軍演之後。

時任聯邦眾院議長裴洛西於同年8月2、3日訪台，在裴洛西離台後，中共隨即於8月4至7日，在台灣周邊六個地區的海空域進行「重要軍事演訓行動」並「組織實彈射擊」，8月4日還新增一演習區，位於台灣東部海域更加靠近花蓮，演習時間則延長至8月8日10時。

解放軍 加拿大 裴洛西

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