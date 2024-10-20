美加軍艦穿越台灣海峽 解放軍：滋擾攪局 全程跟監警戒
在解放軍14日舉行「聯合利劍-2024B」演習後，美國勃克級飛彈驅逐艦希金斯號（Higgins，DDG 76）和加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦溫哥華號（HMCS Vancouver，FFH 331）於20日穿越台灣海峽。對此，解放軍東部戰區新聞發言人李熹批評，美、加方行為「滋擾攪局」，破壞台海和平穩定。
美國第七艦隊表示，美加軍艦周日例行穿越台灣海峽，「途經根據國際法適用公海航行和飛越自由的水域。這兩艘軍艦穿越了海峽中任何沿海國領海之外的公海走廊」。
美國第七艦隊稱，希金斯號和溫哥華號穿越台灣海峽表明，美國和加拿大致力於維護所有國家的航行自由原則。國際社會在台灣海峽的航行權利和自由不應受到限制。美國反對任何不符合航行、飛越和其他合法使用海洋和空中自由的主權或管轄權主張。
解放軍東部戰區隨後於21日凌晨3時許對此發表談話。李熹批評，美國希金斯號驅逐艦、加拿大溫哥華號巡防艦過航台灣海峽並公開炒作。
他表示，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美、加艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。美、加方行為滋擾攪局，破壞台海和平穩定。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。
希金斯號與溫哥華號也曾於2022年9月20日聯合執行穿越台海任務，同樣是在解放軍舉行對台大規模軍演之後。
時任聯邦眾院議長裴洛西於同年8月2、3日訪台，在裴洛西離台後，中共隨即於8月4至7日，在台灣周邊六個地區的海空域進行「重要軍事演訓行動」並「組織實彈射擊」，8月4日還新增一演習區，位於台灣東部海域更加靠近花蓮，演習時間則延長至8月8日10時。
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