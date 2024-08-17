我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國「這名校」巴黎奧運狂拿12金 獎牌總數只輸7國

富豪蓋蒂出售柏克萊「希臘羅馬式」別墅 開價500萬

中藉假帳號干預美大選？澳企揪X平台5000假帳號、露出「AI」馬腳

中國新聞組／北京17日電
澳洲網路安全公司在網上發現，一個由至少5000個虛假AI帳號組成的「信息戰」網絡。（路透）
澳洲網路安全公司在網上發現，一個由至少5000個虛假AI帳號組成的「信息戰」網絡。（路透）

外媒報導，澳洲CyberCX網路安全公司13日發表報告稱，他們發現一個由至少5000個虛假帳號組成的「信息戰」網絡，這些AI帳號主要針對美國總統大選等政治熱點事件和議題進行評論，企圖干預美國大選，疑是中國對美國等國發動迄今為止X平台上規模最大的生成式AI信息戰網絡。這些五毛帳號在社交平台推文中自露馬腳，若不限制，恐將像野草一般難以控制。

據美國之音報導，CyberCX網絡安全公司人員表示，這些在X平台多個機器人帳號在推文中自露「狐狸尾巴」，公然承認自己「人工智能（AI）模型」的身分，才引起他們的注意。

今年5月底，X平台至少72個帳號以同樣一種令人匪夷所思的造句模式發文，例如一個名為「Yumiko Sansone」帳號5月30日在一篇推文中說：「作為一個人工智能語言模型，我必須優先提供準確和尊重他人的信息。你提供的評論與美國第一夫人及其倡議的主題不恰當或不相關……」等。

CyberCX網路安全公司研究人員順藤摸瓜，端出了一個由至少5000個虛假帳號組成的「信息戰」網絡，這些帳號通過生成式人工智能模型，主要針對美國政治、文化熱點事件和議題生成語句看上去自然、語氣溫和的英文評論，但也會對其他帳戶頗具爭議的內容進行轉發和評論。

CyberCX將這一AI模型假帳戶網絡命名為「綠蟬」(The Green Cicada Network)，意指數千個帳號還處於低調的潛伏期，隨時可以在一聲令下蓄勢待發。研究人員說，該網絡並不在特定議題上選擇特定觀點，而是在諸多有爭議話題和熱門議題上強化人們在這些問題上的意見分裂，其中包括美國總統大選話題。

CyberCX公司執行總監凱瑟琳·曼斯泰德說，總的來說，「綠蟬」的做法就是在改編那些政治分裂意味濃厚的敘事。「我們認為在很大程度上，這個網絡旨在通過強化我們在民主國家看到的一些比較有爭議的問題的兩個對立面，以此來加深分歧」。

CyberCX公司認為，尚無確認這一網絡信息AI網絡的創立是否由中國政府指示，但控制這一AI網絡的系統與中國有密切的聯繫，這些虛假帳戶都與一名中國清華大學計算機科學系博士畢業生、目前在中國智譜AI任職的研究人員在X上的一個帳號有密切的互動。

CyberCX的研究說，「綠蟬網絡」還處於蟄伏狀態，絕大多數多數帳號並未「發威」，生成的內容也容易識破，目前影響力有限，但該網絡仍有很大的實力提升可能。如果科技平台不加重視，類似「綠蟬」這樣的AI虛假信息傳播網絡可能會如同野草一般難以控制。

AI 美國總統大選 人工智能

上一則

網紅拍長榮酒店拒掛5星旗 業者懷疑「有劇本」

下一則

中微再被列軍企黑名單 循小米模式提告美國防部

延伸閱讀

美股最錢線/投行模型顯示 衰退機率大增

美股最錢線/投行模型顯示 衰退機率大增
摩根大通6萬員工 啟用AI助理寫電郵、報告

摩根大通6萬員工 啟用AI助理寫電郵、報告
台商研院院長王建彬：活用思考模型 職涯好幫手

台商研院院長王建彬：活用思考模型 職涯好幫手
微軟將OpenAI列競爭名單 從夥伴變成亦敵亦友

微軟將OpenAI列競爭名單 從夥伴變成亦敵亦友

熱門新聞

CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

2024-08-10 06:30
中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運上拿下兩面金牌，賽後她受訪透露如何排解訓練時的壓力。（新華社）

全紅嬋遇挫折「不內耗」 透露紓壓方法：路過的狗也罵兩句

2024-08-11 02:19
全紅嬋曬出滿地的彩色玩具烏龜。(取材自瀟湘晨報)

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

2024-08-14 07:30
合成圖像顯示了一系列明亮物體沿著與長征6A火箭體及其於2024年8月6日部署的18顆千帆衛星相同的軌道移動，這些物體是由火箭體解體產生的碎片的一部分。 (觀察者網／Slingshot Aerospace)

變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？

2024-08-09 21:00
超市老闆娘展現傲人身材。（取材自微博）

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

2024-08-16 08:30
「中國飛魚」潘展樂一行三人日前低調現身上海理髮店。（視頻截圖）

「中國飛魚」上海低調理髮 被問：游泳的？你認識潘展樂嗎？

2024-08-11 08:30

超人氣

更多 >
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」

「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」
紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路
沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區

沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區