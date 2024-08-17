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瀾湄外長會舉行 王毅：推動「中寮鐵路」向南延伸

記者廖士鋒／綜時報導
瀾湄合作第九次外長會16日在泰國舉行，中共外事辦主任兼外長王毅呼籲「加快推進瀾湄互聯互通網路建設」。（取材自中國外交部官網）
瀾湄合作第九次外長會16日在泰國舉行，中共外事辦主任兼外長王毅呼籲「加快推進瀾湄互聯互通網路建設」。（取材自中國外交部官網）

瀾湄合作第九次外長會16日在泰國清邁舉行，中共外事辦主任兼外長王毅提出四項建議，他強調中國願意「共同維護地區穩定安寧」，也提出「加快推進瀾湄互聯互通網路建設」，尤其是推動2021年底通車、目前終點是寮國永珍的中寮鐵路「向南延伸」。

瀾湄合作即是「瀾滄江—湄公河合作」，涵蓋中國、寮國、緬甸、泰國、柬埔寨和越南等6方，由中國前總理李強2014年提出，首次外長會於2015年11月12日在雲南景洪舉行，首次領導人會議則於2016年3月22日至23日在海南三亞舉行。如今則是第九次外長會議。

王毅指出，瀾湄流域六國「同飲一江水、命運緊相連」，「是天然的合作夥伴，是永恆的友好鄰邦」。他表示，百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，單邊保護主義抬頭，各國面臨的風險挑戰上升。同時，和平、發展、合作、共贏仍是人心所向、大勢所趨，人類發展進步的大方向不會改變，國際社會命運與共的大趨勢不會改變。

在外長會上，王毅就下階段瀾湄合作提出四點建議，當中包含「著眼和平穩定，堅守共同願景」。堅持真正的多邊主義和開放的區域主義，堅決抵制零和博弈和「脫鉤斷鏈」，共同建設休戚與共、和衷共濟的瀾湄家園。秉持共同、綜合、合作、可持續安全觀，加大聯合打擊跨國犯罪活動力度，共同維護地區穩定安寧。

此外他建議「著眼聯動發展，提升增長動能」，尤其是「加快推進瀾湄互聯互通網路建設，推動中寮鐵路向南延伸，助力國際陸海新通道建設」。維護地區產供鏈穩定暢通，支持農業振興，加強應對氣候變化和防災減災合作，推動水資源合作提質升級。

據指出，會議發表了聯合新聞公報和關於深化水資源合作、清潔空氣、打擊跨境犯罪合作三份聲明，發布「瀾湄合作五年行動計畫（2023—2027）2023年度落實進展報告」、「2024年度瀾湄合作專項基金支持項目清單」、「瀾湄農業合作百千萬行動計畫落實事實清單」和六國智庫報告「構建瀾湄國家命運共同體：共同願景與實踐路徑」。

日前副外長孫衛東8月8日出席視訊舉辦的「瀾湄合作第十一次高官會」時，則強調今年是落實瀾湄合作第二個五年行動計畫的開局之年，指出中國願同湄公河國家深化團結合作，共促地區互聯互通和綠色創新發展，合力應對非傳統安全挑戰，打造共建「一帶一路」示範區、全球發展倡議先行區、全球安全倡議實驗區、全球文明倡議首善區，加快構建瀾湄國家命運共同體。

去年12月底，瀾湄合作發布「瀾滄江—湄公河合作五年行動計畫（2023—2027）」，針對眾多議題設定合作計畫，並規定每兩年召開一次瀾湄合作領導人會議、每年舉行一次外長會、每年視情舉行高官會、外交和各領域聯合工作組會。

王毅 泰國 越南

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