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網紅拍長榮酒店拒掛5星旗 業者懷疑「有劇本」

中國新聞組／北京17日電
巴黎長榮酒店「沒掛五星旗」事件受矚，拍攝短片視頻的網紅「張教官」(左)自曝短片有受統促會審核。（取材自微博）
巴黎長榮酒店「沒掛五星旗」事件受矚，拍攝短片視頻的網紅「張教官」(左)自曝短片有受統促會審核。（取材自微博）

中國網紅「張教官」抗議巴黎長榮桂冠酒店不掛五星紅旗後，引發輿論抵制長榮浪潮。不過，8月15日，「張教官」在微博自爆，他的視頻經過「法國中國和平統一促進會」（法國統促會）審核後發布。美媒引述分析稱，統促會是中國半官方統戰組織，此事疑「有劇本」，但也不排除是「張教官」慌了找官方撐腰。中國官媒則續批此事件「吃飯砸鍋者必須一涼到底」。 

「張教官」在微博發布的「拍攝說明」內容稱，他於2024年8月11日─15日拍攝了關於法國巴黎長榮桂冠酒店相關視頻，「內容畫面情況屬實，附合對外發布的相關規定，維護國家和平統一，經審核可以對外發布」，署名是「法國中國和平統一促進會」。

自由亞洲電台報導，維基百科顯示，中國和平統一促進會，簡稱統促會、和統會，具中華人民共和國半官方背景，受中共中央統戰部主管統一戰線部門控制，在很多國家設有分會，是中共統戰海外華人「維護統一」的代理機構之一，由全國政協主席王滬寧擔任會長。2020年，美國國務院正式將該組織列為法定外國代表機構。

報導引述一名旅遊業者林先生認為，「張教官」未經許可進入長榮拍攝涉侵犯肖像權，應是發覺事情鬧大怕被告，找官方背書：「他找了半官方組織背書說，他們也有參與，不是我一個人瞎幹，目的要輿論別都去攻擊他。他做這事兒，有半官方組織在撐腰」。他同時也質疑，「張教官」進入酒店前半小時才訂房，這是「有劇本」的。

對「張教官」揭露獲統促會核准文件，旅美民運人士界立建表示：「屬於投名狀，在法國親共組織立功、有名氣，為以後自己的生意合作、知名度有非常大的幫助」，「張教官」做自媒體，迎合中國政府「講好中國故事」，還能跟統戰部要點經費。

另對巴黎長榮桂冠酒店拒絕萬國旗中懸掛五星旗事件，指標性的北京日報發布「銳評」，嚴厲指出「誰在涉及中國國家利益、民族尊嚴的問題上作妖，等待它的就是堅決抵制乃至永久封殺」，更強調「吃飯砸鍋者必須一涼到底」，「誰在涉及中國國家利益、民族尊嚴的問題上作妖，等待它的就是堅決抵制乃至永久封殺」。

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