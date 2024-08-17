紐時披露神韻藝團虐待、操縱表演者 團方：遭小群體抺黑

神韻藝術團聲稱旨在復興與弘揚中國5000年正統神傳文化，卻被爆虐待操縱表演者。圖為該團演出畫面。（本報資料照片）

神韻藝術團是享譽國際的中國傳統舞蹈樂團，表演者在世界各地巡演，資產超過2.65億美元。但紐約時報 15日刊登調查報導，指神韻將表演者視為可犧牲的消耗品。紐時採訪25名前舞者、樂手和指導老師，發現神韻的表演者受傷後經常被勸阻不要就醫，而且往往工時長、工資低，還受到精神虐待和操縱。對此，神韻方面稱遭抺黑。

神韻成立於2006年，號稱「復興與弘揚中國5000年正統神傳文化」。神韻成立目的被指是為了傳播法輪功的教義。李洪志於1992年在中國創辦法輪功，流亡美國期間和妻子掌管紐約州北部一座占地160公頃的園區龍泉寺，多數神韻演員都在那裡生活和訓練。

紐時報導指出，許多表演者說，出於對李洪志的崇敬，他們把自己推向極限。他們把李洪志視為成永生神和宇宙的創造者。

但卻有表演者自稱落入被虐待、被操縱的世界。根據前團員提供照片和錄音，神韻領導層近20年來的一系列虐待行為被曝光。團員稱每天工作15小時，包括排練、表演和安裝設備，大多數在25歲前月薪不足1000美元，有的甚至沒有工資。對此，管理方稱他們欠下法輪功代付的學費、食宿等費用。

據了解，神韻實行封閉式管理，青少年表演者多由家長（法輪功修煉者）送來，沒有特別許可，學員們不能離開學校，通常只能在一年一次、為期兩周的暑假期間見到父母。而這些學員所接觸的音樂、電影、書籍、新聞都須審核。他們經常一天演出兩場，被告知舞台上的任何失誤可能導致觀眾下地獄。表演者想要退出，會遭到恐嚇下地獄，以及須償還學費。

有一名表演者說，當他們生病或受傷時，教員告訴他們，這表明他們的精神領域出了問題。受傷的表演者被鼓勵 「發正念」（李洪志規定的冥想技巧），以便痊癒。另有前舞者們說，他們忍著膝蓋骨脫臼、腳踝扭傷和其他傷痛進行表演，因為不想被批評對李洪志不夠虔誠。

對於紐時的上述報導，神韻和法輪功的代表在一份聲明中表示，接受採訪的表演者是一個「心懷不滿的小群體」， 他們對該舞團和宗教運動的描述是「以怪異和誇張的方式」歪曲的現實。