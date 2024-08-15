川普與馬斯克對話 變「直播帶貨」 中國充電寶熱賣

川普與馬斯克通話時疑用中國充電寶（手機下方）。（取材自X平台）

社群平台X老闆馬斯克 與美國前總統、共和黨總統候選人川普 13日進行直播對話。有網友發現，川普在直播中使用的充電寶是中國品牌Anker MagGo，由安克創新公司製造。該充電寶左側有一個Type-C充電口，另一側的偏上方有LCD屏顯可以實時顯示剩餘電量。

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九派新聞報導，這款充電寶在中國售價為399元人民幣(約55.8美元)，在亞馬遜 上的售價則為89.99美元。

川普與馬斯克通話時疑用中國充電寶。(取材自安卓中文網）

安克創新在某網購平台的客服人員14日證實了此事，稱A1654產品即川普使用的那款，並表示從新聞發酵後，詢問川普同款充電寶的人很多。報導說，經查詢發現，該款充電寶24小時內已有超過200人購買。

據報導，值得一提的是，北美地區一直是安克創新的主要消費市場。根據財報顯示，該公司2023年在北美的收入是83.7億元，占總收入的47.81%。