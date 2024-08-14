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擁4000萬用戶 南韓行動支付Kakao Pay疑擅供支付寶個資

編譯徐榆涵／綜合報導
南韓金融監督院12日揭露，Kakao Pay在未經用戶同意下，竟將個人信用資訊交給中國螞蟻集團的支付寶。（取材自Kakao Pay官網）
南韓金融監督院12日揭露，Kakao Pay在未經用戶同意下，竟將個人信用資訊交給中國螞蟻集團的支付寶。（取材自Kakao Pay官網）

南韓金融監督院12日揭露，南韓最大行動支付業者、擁有4000萬用戶的Kakao Pay，在未經用戶同意下，竟將個人信用資訊交給中國螞蟻集團的支付寶，目前正考慮開罰，但遭到Kakao Pay否認。

韓聯社等報導，南韓金融監督院表示，為在蘋果應用商店(App Store)提供支付服務，Kakao Pay向支付寶提供用戶個人信用資料，而蘋果方面要求業者提供客戶相關資訊，Kakao Pay便找上支付寶協助處理。

然而，南韓「信用情報利用及保護相關法」規定，將客戶個人信用資料提供給第三方時，必須徵得本人同意，同時根據「個人資料保護法」，向境外轉移個資必須取得本人同意，而Kakao Pay顯然並未遵守上述規定。

Kakao Pay則否認該說法，稱公司向支付寶提供的個人信用資訊，屬於雙方業務委託合約關係，按照「信用情報利用及保護相關法」第17條第1項規定，不需要徵求本人意見。

Kakao Pay並強調，提供給支付寶的資訊已獲加密，因此支付寶無法辨識用戶身分，也無法將所提供的資訊用於檢測非法支付以外的其他目的。

目前尚不清楚Kakao Pay移交至支付寶的個人資訊數量及種類，但預計規模龐大。Kakao Pay用戶人數超過4000萬人，月活躍用戶超達2470萬人。

對此，不少南韓網友相當震驚，有人直呼好險沒有使用，也有人痛批Kakao Pay已犯下叛國罪，是沒良心的小偷和間諜公司等。

支付寶 南韓 檢測

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